A vb-ről lemaradó tatabányai atléta a Grosicsban megrendezett ugrógálán bizonyított

Ismét atlétikai versenyt rendeztek a Grosics Gyula Stadionban. A felnőtt és utánpótláskorú versenyzők távolugrásban, hármasugrásban és magasugrásban tették próbára tudásukat. A pénteki viadalon a rendkívül szeles körülmények ellenére több tatabányai sportoló is felállhatott a dobogóra, köztük a kétszeres magyar bajnok Lesti Diana.

Atlétika: Lesti Diana túljutott a hat méteren a tatabányai ugrógálán

Fotó: Tóth Levente / Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Jó hangulatban telt a tatabányai atlétikaverseny

A két héttel ezelőtt megrendezett Gyulai Memorialt is megjárt Lesti Diana 6.06 méteres teljesítménnyel a második helyen végzett a női távolugrás döntőjében, amely a szerb színeket képviselő Leigh Thompson sikerével zárult, aki egészen 6.20-ig szállt.

A kétszeres fedett pályás országos bajnok magyar versenyző lemaradt a szeptemberi tokiói világbajnokságról, miután nem teljesítette a 6.86 méteres vb-szintet. A 27 éves sportoló a 48. helyen végzett a vb-rangsorban, mellyel öt pozícióval elmaradt az utolsóként kijutó ausztrál Samantha Dale-től.

Női hármasugrásban Marosi Viktória győzött (12.48 m), míg férfi távolugrásban a szlovén Celec Nino győzött (6.77 m).

A fiatalok is bontogatták szárnyaikat

A gálán az U18-as kategóriában távolugrásban az EYOF-ot is megjárt többpróbázó Nagy Fruzsina diadalmaskodott, míg a fiúknál hármasugrásban Pintér Lóránt, magasugrásban Király Zsombor nem talált legyőzőre, mégpedig Társi Zétényt megelőzve. Az U16-osoknál magasugrásban Lövész Dávid győzött.