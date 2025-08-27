2 órája
A vb-ről lemaradó tatabányai atléta a Grosicsban megrendezett ugrógálán bizonyított
Ismét megrendezték a TSC Geotech ugrógáláját. A tatabányai atlétikai-versenyen a hazai pályán versenyző távolugró, Lesti Diana ezüstérmes lett.
Ismét atlétikai versenyt rendeztek a Grosics Gyula Stadionban. A felnőtt és utánpótláskorú versenyzők távolugrásban, hármasugrásban és magasugrásban tették próbára tudásukat. A pénteki viadalon a rendkívül szeles körülmények ellenére több tatabányai sportoló is felállhatott a dobogóra, köztük a kétszeres magyar bajnok Lesti Diana.
Jó hangulatban telt a tatabányai atlétikaverseny
A két héttel ezelőtt megrendezett Gyulai Memorialt is megjárt Lesti Diana 6.06 méteres teljesítménnyel a második helyen végzett a női távolugrás döntőjében, amely a szerb színeket képviselő Leigh Thompson sikerével zárult, aki egészen 6.20-ig szállt.
A kétszeres fedett pályás országos bajnok magyar versenyző lemaradt a szeptemberi tokiói világbajnokságról, miután nem teljesítette a 6.86 méteres vb-szintet. A 27 éves sportoló a 48. helyen végzett a vb-rangsorban, mellyel öt pozícióval elmaradt az utolsóként kijutó ausztrál Samantha Dale-től.
Női hármasugrásban Marosi Viktória győzött (12.48 m), míg férfi távolugrásban a szlovén Celec Nino győzött (6.77 m).
A fiatalok is bontogatták szárnyaikat
A gálán az U18-as kategóriában távolugrásban az EYOF-ot is megjárt többpróbázó Nagy Fruzsina diadalmaskodott, míg a fiúknál hármasugrásban Pintér Lóránt, magasugrásban Király Zsombor nem talált legyőzőre, mégpedig Társi Zétényt megelőzve. Az U16-osoknál magasugrásban Lövész Dávid győzött.
A friss U20-as Európa-bajnok Rózsahegyi Bori ezúttal nem vett részt a versenyen.
Atlétika, TSC Geotech ugróversenye
- Női távolugrás:
2. Lesti Diana 6.06 méter
- Női távolugrás (U18):
1. Nagy Fruzsina 5.57 m
- Férfi U18 hármasugrás:
1. Pintér Lóránt 12,94
- Férfi U18 magasugrás:
1. Király Zsombor 1,71 (PB)
2. Társi Zétény 1,71 (SB)
- Férfi U16 magasugrás:
1. Lövész Dávid 1,68 (PB)
- Férfi távolugrás:
4. Bán Attila 5,47 (PB)
5. Noll Szilveszter (TFSE) 4,59 (SB)
Világrekordtól volt hangos Budapest: Mondo Duplantis bámulatos teljesítményéről beszél a világ