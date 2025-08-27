augusztus 27., szerda

Atlétika

2 órája

A vb-ről lemaradó tatabányai atléta a Grosicsban megrendezett ugrógálán bizonyított

Címkék#TSC Geotech#Lesti Diana#Nagy Fruzsina#Tatabányai Sport Club#atlétika

Ismét megrendezték a TSC Geotech ugrógáláját. A tatabányai atlétikai-versenyen a hazai pályán versenyző távolugró, Lesti Diana ezüstérmes lett.

Kemma.hu

Ismét atlétikai versenyt rendeztek a Grosics Gyula Stadionban. A felnőtt és utánpótláskorú versenyzők távolugrásban, hármasugrásban és magasugrásban tették próbára tudásukat. A pénteki viadalon a rendkívül szeles körülmények ellenére több tatabányai sportoló is felállhatott a dobogóra, köztük a kétszeres magyar bajnok Lesti Diana.

Atlétika: Lesti Diana túljutott a hat méteren a tatabányai ugrógálán
Fotó: Tóth Levente / Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Jó hangulatban telt a tatabányai atlétikaverseny

A két héttel ezelőtt megrendezett Gyulai Memorialt is megjárt Lesti Diana 6.06 méteres teljesítménnyel a második helyen végzett a női távolugrás döntőjében, amely a szerb színeket képviselő Leigh Thompson sikerével zárult, aki egészen 6.20-ig szállt.

A kétszeres fedett pályás országos bajnok magyar versenyző lemaradt a szeptemberi tokiói világbajnokságról, miután nem teljesítette a 6.86 méteres vb-szintet. A 27 éves sportoló a 48. helyen végzett a vb-rangsorban, mellyel öt pozícióval elmaradt az utolsóként kijutó ausztrál Samantha Dale-től.

Női hármasugrásban Marosi Viktória győzött (12.48 m), míg férfi távolugrásban a szlovén Celec Nino győzött (6.77 m).

A fiatalok is bontogatták szárnyaikat

A gálán az U18-as kategóriában távolugrásban az EYOF-ot is megjárt többpróbázó Nagy Fruzsina diadalmaskodott, míg a fiúknál hármasugrásban Pintér Lóránt, magasugrásban Király Zsombor nem talált legyőzőre, mégpedig Társi Zétényt megelőzve. Az U16-osoknál magasugrásban Lövész Dávid győzött.

A friss U20-as Európa-bajnok Rózsahegyi Bori ezúttal nem vett részt a versenyen.

Atlétika, TSC Geotech ugróversenye

  • Női távolugrás:
    2. Lesti Diana 6.06 méter
  • Női távolugrás (U18):
    1. Nagy Fruzsina 5.57 m
  • Férfi U18 hármasugrás:
    1. Pintér Lóránt 12,94
  • Férfi U18 magasugrás:
    1. Király Zsombor 1,71 (PB)
    2. Társi Zétény 1,71 (SB)
  • Férfi U16 magasugrás:
    1. Lövész Dávid 1,68 (PB)
  • Férfi távolugrás:
    4. Bán Attila 5,47 (PB)
    5. Noll Szilveszter (TFSE) 4,59 (SB)

 

