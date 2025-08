15 évet is kaphat a marokkói sztárfocista

Asraf Hakimi két évvel ezelőtt került bajba, amikor egy 24 éves nő nemi erőszak vádjával feljelentette. A Paris Saint-Germain marokkói válogatott klasszisa akkor bírósági felügyelet alá került, mostanra pedig a vádirat is elkészült.

Asraf Hakimi mostanság valószínűleg nincs mosolygós kedvében

Forrás: moroccoworldnews.com

Asraf Hakimi tagadja a vádakat



A Le Parisien úgy tudja, hogy a nanterre-i ügyészségen pénteken elkészült a vádirat, amely Hakimit bíróság elé idézné. Innentől a vizsgálóbíró feladata eldönteni, hogy a vád megáll-e, lesz-e tárgyalás, vagy sem. Hakimi akkor is tagadta a vádat, álláspontja mellett azóta is következetesen kitart, ügyvédje zsarolási kísérletről beszélt. A Paris Saint-Germain BL-győztes labdarúgója akár 15 évnyi börtönbüntetést is kaphat.