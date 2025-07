Oroszlányiak nyomták le Amerikát, nem volt velük bírás

A Daytona Beach-i DME-Akadémia az idén is megtartja háromhetes nyári táborát. Zsolnay Gyöngyi, és a táborba ebben az évben meghívást kapó Gurszky Gergő tanítványai hétvégente tornákon is bizonyíthatják felkészültségüket. Nincs egyszerű dolguk, ugyanis Orlandóban több mint kétszáz csapat szerepel, ilyenkor érkeznek kosarasok az Egyesült Államok több államából, a Bahamákról, Brazíliából és a világ másik végéből, így például Dubajból és Koreából is.

Oroszlány hírnevét tovább öregbítték: Zsolnay Gyöngyi, Gurszky Gergő, Vujity-Zsolnay Bendegúz, Kostyál Benedek és Lazók Zsigmond

Fotó: V. T. / Forrás: Beküldött

A Daytona Beach-i DME-Akadémia idei táborába meghívást kapott Gurszky Gergő, az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola testnevelője és az Oroszlányi Sportegylet utánpótlás szakmai vezetője, aki az idén az Év Fiatal Tesitanára országos díjat is kiérdemelte. Érdekesség, hogy a korábbi válogatott kosárlabdázó, sokszoros bajnok és kupagyőztes Zsolnay Gyöngyi ennek az akadémiának az egyik vezetőedzője, az U14-es csapatnak pedig Vujity-Zsolnay Bendegúz az irányítója. Az oroszlányi egyesület döntése alapján idén nyáron hozzájuk csatlakozott Kostyál Benedek és Lazók Zsigmond.

– Nagyon jó mérkőzéseket játszottunk az első tornán, amelynek döntőjében utolsó másodperces kosárral sikerült nyernünk, számomra pedig külön öröm, hogy azt a bizonyos győztes kosarat éppen Bendegúz fiam dobta, így edzőként és édesanyaként is maradéktalanul elégedett lehetek, ilyen pillanatokért érdemes élni és dolgozni – újságolta Zsolnay Gyöngyi, majd így folytatta: – Büszke vagyok arra is, hogy Oroszlányból három játékost is sorainkban tudhattunk, akikre nem csak azért vagyok büszke, mert jól játszottak és rendesen viselkedtek. Ez alapvető. Fontos, hogy ebben a közegben felvették a versenyt az amerikai társaikkal, megállták a helyüket a nemzetközi mezőnyben, így nem volt véletlen a tornagyőzelemért járó gyűrű, és az sem, hogy korosztályukban úgy Kostyál Benedeket, mint Lazók Zsigmondot is beválasztották a tábor All-Star csapatába.

Vujity-Zsolnay Bendegúz utolsó másodperces kosara döntött a fináléban

Kostyál Benedek – akinek kimagasló védekező munkáját Zsolnay Gyöngyi is dicsérte – úgy nyilatkozott lapunknak, hogy szerinte sokat fejlődött a tábor során, és bízik abban, hogy mindez odahaza, a következő szezonban a teljesítményén is meglátszik majd.