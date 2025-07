Egy paraszthajszálon múlt az arany: Siklósi Gergely világbajnoki ezüstérmes, Koch Máté hamar kiesett

– Nagyon akartam ezt az érmet, és nagyon akartam az aranyérmet. Az arany lett volna a non plus ultra, amiért jöttem, de legalább motivált és éles maradok, hogy továbbra is építkezzek. Én már tudom, hogy mi a különbség az ezüst és az arany között. Az ezüstre azt lehet mondani, hogy nem rossz, szép teljesítmény, de az arany, amikor győzöl, az más. Most a jobb győzött, ez engem csak továbbvisz. Közben pedig motiválttá tesz, hogy legyőzzem a későbbiekben – zárta gondolatait a friss vb-ezüstérmes Siklósi.