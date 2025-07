Már nem Jaksi a másodedző, de marad a MOL Tatabánya kötelékében

– Természetesen mindenki NB I-es játékos szeretne lenni, de nem lesz mindenkiből az. Ettől függetlenül őket is segíteni kell, akár a magánéletben is. Tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy egy játékos továbblépjen a karrierje során, ezen a téren már van tapsztalatom. A tatai nevelésű Kállai Martin például fiatalon majdnem felhagyott a kézilabdával, végül NB I-es játékos lett. A korábban Tatán szintén játszó Schekk Andrást is sikerült a tanulás felé terelnem, jelenleg már edzőként is tevékenykedik. Nem könnyű csak a sportra alapozni, a civil életre is gondolni kell, ebben is tudok segítséget nyújtani. A cél az, hogy mindenki elérje a benne lévő maximumot, de úgy, hogy közben ne legyen megtévesztve – nyilatkozta Sibalin Jakab.