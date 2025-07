Labdarúgó NB III: a Tatabánya nyerte a vármegyei rangadót

Az első félidőben a labdát valamivel többet birtokló Opus Tigáz Tatabánya játszott ha nem is nagy, de érezhető fölényben. A két csapat teljesítményében mutatkozó különbség a gólok számában is kijött: Szegleti 20 méteres lövésével a hazai csapat szerzett vezetést a 26. percben és előnyét a szünetre is megtartotta. A második játékrészben kétgólosra növelte előnyét a Tatabánya, amely ezt követően egyértelműen átvette a mérkőzés irányítását. A házigazda több ziccert is kidolgozott, de nem tudott újra betalálni. A Komárom szinte a semmiből szépített a rendes játékidő utolsó percében, majd megindult az egyenlítésért, de egy tatabányai kontra eldöntötte az összecsapást.

Az Opus Tigáz Tatabánya játékosai győzelemmel köszöntötték közönségüket a szezonrajton

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az Opus Tigáz Tatabánya nyerte a nyitóforduló vármegyei rangadóját