Megelőzhető-e a tragédia? megkérdeztük az Old Lake Man versenyigazgatóját

A hétvége legnagyobb vármegyei sporteseménye kétség kívül a tatai Old Lake Man triatlon-verseny lesz, melynek keretében a hagyományoknak megfelelően a rövidtávú országos bajnokságot és a középtávú Amatőr Magyar Kupát is megrendezik. Az Old Lake Man előtt a tavalyi évhez hasonlóan idén is paratriatlon világkupa-versenyt (World Triathlon Para Cup) tartanak.

Az idei Old Lake Man résztvevőire egyenként figyelnek majd a szervezők

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A triatlon amellett, hogy nagyon komoly mentális és fizikai felkészültséget követel, nem veszélytelen sportág. Ez a közelmúltban rendezett Vasi Vasember triatlonversenyen is beigazolódott, amelyen tragédia történt: az úszószakaszban eltűnt egy sportoló, akit később holtan találtak meg. A 62 éves, tapasztalt sportoló úszás közben elmerült a Csónakázótóban. Hiába indult azonnal a mentés, a férfi holttestét csak több órával később találták meg a vízben. Az esettel, illetve az Olda Lake Man biztonsági intézkedéseivel kapcsolatban Róth Balázs, a tatai Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület elnöke, egyben a hétvégi világkupa-verseny és az Old Lake Man versenyigazgatója tájékoztatta lapunkat.



A lehető legmagasabb szintű biztonsági intézkedéseket foganatosítják az Old Lake Man szervezői



– Száz százalékos biztonság nincs, de mi az egyébként szigorú előírásokhoz képest is túlbiztosítjuk magunkat. Úszás közben biztonsági és búvárhajó, valamint kenusok is figyelik a versenyzőket, emellett mentőautók és gyorsreagálású motoros mentőegységek is jelen lesznek. Az Old Lake Man kilenc éves története során szerencsére nem történt tragikus esemény. Volt ugyan korábban egy komolyabb kerékpárbukás, de az egészségügyi személyzet azonnal beavatkozott. A rendezők és az egészségügyisek folytonos rádiókapcsolatban állnak egymással, minden versenyzőt folyamatosan nyomon követünk, így a lehető legkisebb a kockázata annak, hogy tragikus esemény történjen – emelte ki a sportvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy négy kontinens 21 országának mintegy 900 triatlonistája vesz részt a versenyen.



Változik a forgalmi rend a verseny ideje alatt



Háromnapos útlezárás lesz Tatán, a sportesemény ideje alatt lesznek fennakadások. A közlekedőknek több fő- és mellékutat is kerülniük kell a hétvégén. A szervezők ezúttal is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a lakosság időben és részletesen értesüljön a forgalmi rend változásairól: a tata.hu tájékoztatása szerint városszerte 120 tájékoztató táblát helyeztek ki, emellett postaládába dobott információs anyagok, valamint a városi médiumokban közzétett felhívások is segítik az eligazodást. A verseny pontos menetrendjéről és az útlezárásokról itt is tájékozódhat.