Fotókon az Old Lake Man 2. napja

Tata immár kilencedszer adott otthont az Old Lake Man erőpróbáinak, illetve másodszor a paratriatlon világkupa-versenynek. A hétvége legnagyobb vármegyei sporteseménye kétségkívül a tatai Old Lake Man triatlonverseny, amiről portálunk most képeket is hozott.

Ez volt a kilencedik Old Lake Man

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra