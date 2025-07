Megkezdte a felkészülést a MOL Tatabánya KC

A MOL Tatabánya KC élvonalbeli férfi kézilabda-csapata "papíron" múlt héten csütörtökön kezdte meg a felkészülést a 2025-26-os szezonra, igaz, az első napon megtartott fizikai felmérésekről még jónéhány játékos hiányzott. A társaság ezt követően útra kelt és meg sem állt Sarudig, hogy a Tisza-tó partján vegyen részt egy csapatépítő-hétvégén. Ma reggeltől azonban már nem volt mese, a játékosok nagy része munkába állt. A délelőtti konditermi edzést délután már a labdás gyakorlás követte a Tatabányai Multifuncionális Sportcsarnokban, ezt megelőzően beszélgettünk a frissen kinevezett vezetőedzővel, Tóth Edmonddal, aki kilenc és fél évnyi egri edzősködés után érkezett Tatabányára.

A bemelegítést végzik a MOL Tatabánya KC játékosai

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– Maximálisan pozitívan látom a csapatot, jó a játékosaim hozzáállása. A csütörtöki felmérésre felkélszülten érkeztek a fiúk, látszott, hogy mindenki betartotta a nyárra kapott edzéstervet. A csapatépítőn sok időt töltöttek együtt a srácok, próbálták megismerni egymást, nem volt klikkesedés. Pozitívan nyilatkoztak az összetartásról, ráadásul így egymásnak nem teljesen ismeretlenül vágunk bele a felkészülésbe – tudtuk meg a vezetőedzőtől, aki kitért a játékoskeretre is.

– Mivel a keret játékosainak több, mint a fele kicserélődött, minimum fél év kell ahhoz, hogy valóban összerázódjon a gárda. Új csapatot építeni azonban nem szokatlan számomra, Egerben szinte minden nyáron ez volt a feladatom. A keret egyébként már az érkezésemkor készen volt, egyetlen játékost kértem még, mégpedig olyat, aki képes meccseket eldönteni. Dmitrij Zsitnyikov személyében meg is kaptam, ami nagy dolog számunkra. Az első edzésről Demis Grigoras és Temesvári Gábor hiányzik sérülés miatt, Eklemovics Márkó pedig a válogatottal készül az ifi-vb-re, a többiek azonban megkezdik a munkát. A keret egyébként jó összetételű, fiatalabb és rutinosabb játékosaink egyaránt vannak, van mire és kikre építenünk – hangsúlyozta Tóth Edmond, aki a célokról is beszélt.



A MOL Tatabánya KC célja az első öt közé kerülés



– A Szeged és a Veszprém továbbra is kiemelkedik a mezőnyből, így a 3-5. helyek valamelyikének megszerzését tűztük ki célul, illetve nemzetközi szinten szeretnénk minél tovább jutni. A magyar bajnokság az elmúlt években folyamatosan erősödött, a Ferencváros és a Győr is komoly költségvetéssel bír, így a harmadik hely megszerzése egyáltalán nem lesz könnyű számunkra – hangsúlyozta a szakember, aki hosszabb távra is tekint.