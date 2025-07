Ilyen volt Schäfer András lagzija - a fiatalok videót mutattak

Schafer András 2024 júliusban tudatta a követőivel: eljegyezte élete szerelmét. Pár hónap után, decemberben megtartották az esküvőt, most pedig már a lagzin is túl vannak.

Schäfer András, válogatott futballista túl van a lagzin

Fotó: MW Archívum / Forrás: Szabó Miklós

Tavaly esküvő, idén lagzi

Schäfer András még 2024 decemberének közepén vette el most már feleségét, a szőke szépséget, Lucát. Az esküvőről az elmúlt hónapokban mindössze néhány képet posztolt az ifjú pár social media felületeikre, most azonban ez fordulatot vett. A magyar válogatott és az Union Berlin szombathelyi kötődésű középpályása nemrég Instagram-oldalán megosztotta a lagziról közös videójukat, amit június végén tartottak, így most a követők is betekintést nyerhettek abba is, hogy milyen volt a fiatalok legnagyobb napja – írta meg a Vaol. Korábban azt is megírtuk: Andris megkérte Luca kezét. A lagziról készült videó ide kattintva érhető el.

