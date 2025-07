Sportkarrierje legrövidebb titkáról rántotta le a leplet Kovács "Kokó" István

Az olimpiai, valamint többszörös amatőr és profi világbajnok Kovács István többek között azt is megemlítette a Tatabányához fűződő emlékeiről az országos bajnokság megnyitóünnepségen, hogy ha rövid ideig is, de a Tatabányai Bányász igazolt ökölvívója volt.

Kovács István (középen) visszatért Tatabányára

Forrás: Facebook/Tatabányai SC

– Mi az első emléke Tatabányáról?

– 1988-ban, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó EVIG versenyzőjeként junior Európa-bajnokságot nyertem Gdanskban, miután azonban betöltöttem a 18-at, felnőttklubot kellett találnom magamnak. Szakács Béla, a TBSC vezetőedzője jóban volt édesapámmal és rajta keresztül Tatabányára csábított. Tausch László szakosztály-vezető fizetést és az egykori Eocén-szállóban szállást is intézett, majd aláírtuk a szerződést.



Kovács István három napig volt a Tatabányai Bányász ökölvívója



– Ehhez képest mint tatabányai ökölvívó, nem sokat hallottunk önről…

– Néhány nappal a szerződés aláírása után Meszéna Miklós, a Vasas elnöke megkeresett, hogy fővárosi gyerekként nekem Budapesten, mégpedig náluk kellene bokszolnom. Rá is beszélt a dologra, a szerződésem is elrendezte, így nagyjából három nap után a Vasas versenyzője lettem.

– Járt egyáltalán edzésen Tatabányán?

– A lakásom és az edzőtermet láttam, de nemhogy versenyen, edzésen sem vettem részt a TBSC színeiben.

– Megbánta a döntést?

– Bár a lakhatási körülményeim és a fizetésem sem volt olyan jó, mint Tatabányán, de Bódis Gyula vezetésével óriási szakmai háttér mellett dolgozhattam, az alacsonyabb súlycsoportokban is rengeteg kiváló versenyzővel készülhettem a piros-kékeknél. Elsősorban a Vasasnak köszönhetem az elért eredményeimet, ráadásul néhány évvel később a gazdasági válság a TBSC ökölvívó-szakosztályát is elérte, ami az én dolgom is megnehezítette volna.