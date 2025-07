Kovács „Kokó” István feltámasztja a magyar ökölvívást

Kovács István többek között az elnöki feladatokról, a magyar ökölvívás jelenlegi helyzetéről, illetve vármegyénkhez és Tatabányához fűződő kapcsolatáról is beszélt.

Kovács István (középen) elégedett volt a tatabányai szervezéssel

Forrás: Facebook/Tatabányai Sport Club

– Tavaly november 9-én önt választották a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökévé. Milyen a vezetői ülés? Bársonyszék vagy fapad?

– Nehéz munkára vállalkoztam, de számomra nagy megtiszteltetés, hogy betölthetem ezt a pozíciót. Egy olyan közösséget irányíthatok és képviselhetek, amely már régóta megérdemli azt, hogy szakértelemmel vezessék. Megpróbálok megfelelni ennek a feladatnak, élvezettel végzem a munkámat.

– Az elmúlt években vezetői szinten is komoly problémákkal kellett megküzdenie a hazai ökölvívó-sportnak. Jelenleg melyek a legfontosabb feladatok?

– Miután én lettem a szervezet elnöke, teljes átvilágítást rendeltem el a szövetségen belül, amely még most is tart. Ettől függetlenül húztunk egy vonalat, a novemberi közgyűlésen lezártuk a múltat, előre tekintünk. Februárig összeállítottuk az idei költségvetést, valamint egy komoly szakmai programot, emellett támogatókat vonzottunk be. Az út azonban még hosszú, sokat kell dolgoznunk.

– A magyar ökölvívás fényes múlttal rendelkezik, az elmúlt években azonban kevés kiemelkedő eredményt értünk el nemzetközi szinten. Mi ennek az oka?

– A világ ökölvívósportja elhaladt mellettünk, aminek vezetői és szakmai okai is voltak, illetve vannak. Utóbbi területen nagyon lemaradtunk, az ökölvívó-képzésünk már régóta nem üti meg a nemzetközi élvonal szintjét, nem követtük a külföldi tendenciákat. A bokszolók száma is csökkent itthon. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a sportág nemzetközi szinten sokat lépett előre, egyre több országban népszerű az ökölvívás, miközben a korábbi nagy ökölvívó-nemzetek közül sokan lesüllyedtek, melléjük, illetve a helyükre más országok léptek. Az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok például egyértelműen veszített dominanciájából, mint ahogy az amatőr ökölvívás vezető hatalmának számító Kuba helyét is átvette Üzbegisztán. Eközben olyan, nagy népességű országokban lépett nagyot előre a sportág, mint Brazília, India vagy Kína. Ezért sem könnyű a helyzetünk, de a célunk, hogy visszatérjünk a világ élvonalába.