Leesett a Ferencváros álla: fotókon a nagy összecsapás, ami kajakómával ért véget

Szombaton délelőtt futballszurkolókkal telt meg a bokodi sporttelep, ami a legkevésbé sem volt véletlen, hiszen Kemenesi Krisztián főszervezése mellett a Ferencváros öregfiúk-csapata mérte össze erejét a Bokod FCE legénységével. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a nézők között nemcsak helyiekkel találkoztunk, számos környékbeli településről is érkeztek szurkolók Bokodra.

Szalai Attila (balra): egy ácsi futballista Bokodon, a Ferencváros mezében

Fotó: 24 Óra / Forrás: Hagymási Bence



Két vármegyei labdarúgóval megerősítve nyert a Ferencváros

A két csapat Szommer Áron trombitaszavára vonult be a pályára, a játékosokat, sportvezetőket és játékvezetőket a két gárda szpíkerei mutatták be. A találkozó játékvezetője az egykori nemzetközi bíró, a Móron élő Arany Tamás volt, munkáját asszisztensként Dávid Rita és Szabó Géza segítették. A kezdőrúgást Csonka László polgármester és Czunyiné Dr. Bertalan Judit államtitkár, a térség országgyűlési képviselője végezték el. A hasonló jellegű mérkőzésekhez hasonlóan ez az összecsapás is barátságos és sportszerű keretek között zajlott, a találkozót végül a Bánki "Dodó" József csapatvezető, valamint az egykori válogatott csatár, Szokolai László edző vezette Fradi nyerte 3-1-re. A vendégcsapatnál olyan, a hazai labdarúgásban is ismert nevek, mint a csapatkapitány Bojan Lazics, Balog Zoltán, vagy Szenes Sándor mellett két vármegyei játékos is pályára lépett a Tokodon élő Janetka Zoltán, valamint az ácsi Szalai Tamás személyében.

– Ilyen lagymatag játék után nyolc futballistámnak azonnal megköszönöm az eddigi szereplést – nyilatkozta a meccs után Szokolai, aki azonban ismeri az öregfiúk futballközegét, az nyilván tisztában van a kijelentés komolyságával...

Kifogástalan vendéglátónak bizonyult Bokod

– Hasonló helyen még nem jártam: kemencében sült csülköt és tarját ehettünk, valamint finomabbnál finomabb borokat kóstolhattunk – váltott komolyabbra az egykori ferencvárosi csatár, aki a legnagyobb elismerés hangján beszélt a bokodi vendéglátásról az öregfiúk-összecsapásokon kötelező jellegű harmadik félidővel kapcsolatban, amikor játékosok, sportvezetők és játékvezetők közös beszélgetés és anekdotázás közben fogyasztják el (jelen esetben) ebédjüket.