Álomsorsolás? Mutatjuk Elek Gábor első reakcióját az Európa-liga sorsolásról

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, kedden kisorsolták a női kézilabda Európa-liga selejtezős párosításait. A MOL Esztergom vezetőedzője, Elek Gábor a csapat Facebook-oldalán értékelte a sorsolást.

Mol Esztergom: Elek Gábor (jobbra) irányításával a bajnoki bronzérmes megkezdte a felkészülést

Forrás: Esztergom Handball/Facebook

Elek Gábor: nem gondolom, hogy kedvezőtlen sorsolást kaptunk

A női kézilabda NB I előző idényében bronzérmes esztergomi női kézilabda-csapatnak a 2025-26-os szezonban három fronton kell helytállnia.

Szucsánszkiék szeptemberben kezdik meg a bajnoki szezont, majd novemberben az Európa-liga küzdelmeit. Az Esztergom bajnoki dobogósként csak később csatlakozik a Magyar Kupa-sorozat mezőnyéhez.

Az előző kiírás góllövőlistáját az esztergomiak junior vb-ezüstérmes balátlövője, a még mindig csak 19 éves Faragó Lea a második helyen zárta 183 találattal, mellyel nagyban hozzájárult a történelmi dobogó megszerzéséhez. A fiatal gólérzékeny játékos hamarosan már a második számú nemzetközi kupasorozatban is megnehezítheti a kapusok dolgát.

Első körben nagyon pozitívan értékelem a sorsolást. Természetesen még tájékozódnunk kell, hiszen az egyik lehetséges ellenfél a szerb bajnok, a másik pedig a svájci csapat. Úgy látom, hogy ebből a párharcból várhatóan a szerb bajnok fog továbbjutni – de jelenleg még kevés információnk van. Az egész még nagyon friss, idő kell, hogy érdemben tudjunk beszélni róla. Ami biztos: a nagyágyúkat elkerültük, és ez számunkra most nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor szerénynek és szolidnak kell maradnunk, mert kellemetlen meglepetések mindig érhetnek. Nem gondolom, hogy kedvezőtlen sorsolást kaptunk.

– fogalmazott a sorsolás után Elek Gábor.

Következik a nemzetközi kupaszereplés

A Mol Esztergom vezetőedzője, egyben Szucsánszki Zita férje nagyon nagy dolognak tartja a lányok előző idényben mutatott szereplését.

– Az a cél, amit egy ötéves projekt végére terveztünk, most két év alatt elértük – vagy legalábbis elértünk a célkitűzés közelébe. Nagyon nagy lépésekben haladtunk előre. Ebben persze mindig benne van, hogy egyszer majd jön egy „pofon” – de én bízom benne, hogy ez most még nem az lesz. Amit tavaly is nyilatkoztam, és amit az új csapat bemutatóján is elmondtam: ha 2026 január–februárjában nemzetközi kupamérkőzéseket játszhatunk, az hatalmas siker. Most, a sorsolás ismeretében már ősszel nemzetközi mérkőzést játszunk – ha a projekt egészét nézzük, akkor már most is óriási eredmény – értékelte az elmúlt bő egy évet a Ferencváros egykori klubikonja.