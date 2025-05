Különleges tréning: világbajnoki aspiránsok és újságírók a tatamin

Alig néhány napja ért véget a judo Európa-bajnokság Montenegróban. ahol a magyar csapatból Özbas Szofi aranyérmet nyert. A sportág hazai szövetsége - a közelgő világbajnokság jegyében - egy nem mindennapos sajtóeseményen, a Megyeri Úti Jégcsarnok küzdőterén látta vendégül a magyar sportsajtót. A judo vb-re június 13. és 20. között a budapesti Papp László Sportarénában kerül sor. A magyar főváros korábban két alkalommal, 2017-ben és 2021-ben adott otthont a japán eredetű küzdősportág legnagyobb seregszemléjének.

Bor Barna (balról), dr. Tóth László és dr. Kovács Antal szavai nyitották meg a budapesti sajtónyilvános tréninget, melyen Özbas Szofi tavaszi pihenője miatt nem jelent meg

Forrás: Magyar Judo Szövetség

Olimpiai bajnok köszöntötte a sajtó képviselőit

Az eseményt a Magyar Judo Szövetség elnöksége nyitotta meg, miközben a háttérben rendíthetetlenül folytak a harcok.

Dr. Tóth László, a szövetség elnöke köszöntötte az UTE Megyeri úti Jégcsarnokában lefektetett tatamin egybegyűlteket, s emlékeztetett rá: korábban gyakran került sor ilyen eseményre a magyar judo életében, de a koronavírus-járvány megtörte ezt a hagyományt. Az elnök elmondta azt is, miért volt fontos most ez a találkozó a média képviselőivel:

Június 13. és 20. között Budapesten rendezik meg a judo világbajnokságot, s a szervezők mindent megtesznek érte, hogy ez az esemény legyen a sportágban minden idők legjobb világbajnoksága, ehhez kérte a sajtó segítségét is.

Dr. Kovács Antal, az MJSZ szakmai alelnöke, a magyar judo eddigi egyetlen olimpiai aranyérmese is judogit húzott erre az alkalomra, a vállalkozó kedvű újságíróknak, fotósoknak egy kis edzést is tartott. Zsúfolásig megtelt ezen a délutánon is az újpesti Megyeri Úti Jégcsarnok küzdőtere, a hétvégi Budapest-kupa edzőtáborának résztvevői is felsorakoztak a tatamin.

A Jégcsarnok zsúfolásig megtelt lelkes versenyzőkkel

Forrás: Magyar Judo Szövetség

Özbas Szofiék pihenéssel és versenyzéssel hangolnak a vb-re

Bor Barna szövetségi kapitány elmondta: az Özbas Szofi Európa-bajnoki aranyérmét hozó podgoricai versenyről hazatérve sem jut sok pihenő legjobbjainknak, hiszen a világbajnokságig még egy nagy verseny, a kazahsztáni Grand Slam-torna és több edzőtábor is szerepel a programjukban. A világbajnoki csapat kihirdetésére várhatóan május második felében kerülhet majd sor, az esetleges nyitott kérdésekről az országos bajnokság dönthet, amelynek május 17-én Zalaegerszeg ad majd otthont.