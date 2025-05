Ezen a meccsen nagyon sok múlhat...

Közhelyszerűen hangzik, de ezúttal abszolút igaz: mindkét csapat számára sorsdöntő mérkőzést játszanak az "Akácban". Az Oroszlány és a Pécs is elveszítette eddigi négy mérkőzését az alsóházi rájátszásban, amivel az MVM-OSE Lions a 13., a PVSK pedig a 14., utolsó helyre esett vissza az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban. A két csapat között egyetlen pont a különbség a Lions javára, amely ha nyer, két pontra növeli előnyét riválisával szemben, vereség esetén viszont a pécsiek utolérik az OSE-t. A szezon végén az utolsó helyezett esik ki a másodosztályba. A két csapat az alapszakasz végén találkozott egymással legutóbb, akkor a Lions remek hajrával 79-78-ra győzött az "Akácban".

Az MVM-OSE Lions számára kötelező a győzelem

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions legutóbb legyőzte hazai pályán a PVSK-t

– Amikor legutóbb a PVSK-val játszottunk, egy nagyon fizikális, kemény meccset vívtunk. A kulcs az lesz, hogy jól védekezzünk és a feldobástól a lefújásig maximális koncentrációval és energiákkal kosárlabdázzunk. Jó kerete van a pécsieknek, nem férnek bele a hibák ellenük, mert azt kegyetlenül ki fogják használni. Nehéz csatára számítok, amit azt gondolom, hogy az a csapat fog megnyerni, amelyik koncentráltabb, harcosabb és élesebb lesz. Remélem, hogy mi leszünk azok! Ahogy eddig is tettük, most is kielemeztük a hibákat, felkészülünk ellenfelünkből és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy győztesen hagyjuk el a pályát – nyilatkozta Virginijus Sirvydis, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.