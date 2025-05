Nyerhető mérkőzést bukott el a Lions - némi segítséggel...

Rosszul kezdte a két sereghajtó összecsapását az MVM-OSE Lions, amely öt és fél perc után tudott először pontot szerezni. A hazai csapat ugyan két perc alatt fordított, ezt követően azonban ismét a PVSK irányította a mérkőzést. Az OSE a harmadik negyedben vette vissza a vezetést, majd a negyedik elején hét pontra növelte előnyét.

A sérülés után visszatérő Stefan Kenics (labdával) az MVM-OSE Lions egyik legjobbja volt

Fotó: Hoffartne Kati / Forrás: MVM OSE Lions

Az MVM-OSE Lions nem tudta lezárni a meccset a rendes játékidőben

A Lions a záró játékrészben többször is lezárhatta volna a meccset, de nem élt a kínálkozó esélyekkel, Archibald pedig néhány másodperccel a vége előtt egy hárompontossal egyenlített. Dickerson ugyan betalált a dudaszó pillanatában, de a Lions kárára egyébként is sokat és sorsdöntő szituációkban is tévedő játékvezetők nem adták meg a kosarat. A hosszabbításban is megvolt az esély a hazai győzelemre, azonban az utolsó másodpercben Archibald ismét betalált távolról. Ezt már megadták... Az OSE vereségével az utolsó, kieső helyre esett vissza a bajnokságban, éppen a PVSK mögé.

Kosárlabda, NB I. A, férfi, playout, 5. forduló MVM-OSE Lions–PVSK-Veolia 87–88 (16–20, 21–24, 26–15, 17–21, 7–8) - hosszabbítás után Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 627 néző, vezette: Győrffy P. A., Minár L. B., Dr. Németh P. Oroszlány: Bishop 14/6, Illés 6/6, Takács 4, Kenics 13/3, Dickerson 22. Csere: Wilson 21/3, Ruják 2, Szabadfi 1, Csuti 4/3, Werner. Vezetőedző: Virginijus Sirvydis. Az eredmény alakulása: 5. perc: 2–9, 7. p.: 10–9, 11. p.: 16–25, 13. p.: 20–31, 18. p.: 35–39, 21. p.: 37–46, 26. p.: 53–52, 31. p.: 66–59, 34. p.: 66–66, 37. p.: 75–68, 39. p.: 77–77, 40. p.: 80–80, 32. p.: 85–83.

Virginijus Sirvydis: – Soha nem szoktam a játékvezetésről beszélni, de vannak dolgok, amiket nem értek. Az előző meccsen és most is döntő és egyértelmű szituációkban ítéltek fordítva, mégpedig ellenünk, amiket nem értek. Szerintem egyébként ez egy megnyert meccs volt számunkra. Különösen az elején sok könnyű dobást hagytunk ki, talán a stressz miatt, ez nem az első ilyen mérkőzésünk volt. Sajnos a rendes játékidő és a hosszabbítás utolsó másodperceiben sem azt játszották a játékosaim, amit kértem tőlük. Nagyon nehéz és nagyon fájdalmas ez így, le kell ülnünk és át kell beszéljük, mert így nem lehet játszani.