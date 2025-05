Létfontosságú meccset vív a Lions

A pocsék formában lévő, az alsóházi rájátszásban eddig mind az öt meccsét elveszítő és az utolsó, kieső helyre visszacsúszó MVM-OSE Lions számára létfontosságú a győzelem, egy újabb vereséggel még közelebb kerülne a csapat a kieséshez. Az alföldiek a harmadik helyen állnak, és ha ma este nyernek Oroszlányon, meghosszabbítják élvonalbeli tagságukat. A vendégek vezetőedzője, Ivkovics Sztojan eltiltás alatt áll, ezért ezúttal segítője, Dusan Markovics irányítja a csapatot.

Noah Dickerson és az MVM-OSE Lions számára létfontosságú a győzelem

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions továbbra is számít hűséges szurkolóira

– Fontos lesz a lepattanók kontrollálása, az egyéni felelősségek betartása, illetve, hogy az üres dobásainkat, beleértve a büntetőket is, jobb százalékkal értékesítsük. Nincs még vége a bajnokságnak, dolgozunk és küzdeni fogunk minden mérkőzésen, hogy elérjük célunkat. Ebben a nehéz helyzetben is mellettünk állnak szurkolóink, amit ezúton is köszönünk nekik. Kérjük, hogy a továbbiakban is jöjjenek és buzdítsanak minket, hatalmas szükségünk van rájuk – nyilatkozta Virginijus Sirvydis, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.