Területi I.: továbbra is fej-fej mellett a Tata és a Zsámbék

Labdarúgás, területi I., 22. forduló

Tatai AC–Vértessomló 9–0 (5–0)

Tata, Tatai AC Új úti Sporttelep, vezette: Urbanics Áron (Lovas Gábor és Balázs Patrik).

Tata: Szabó – Márton (Bogár 76.), Krupánszki, Korcsok, Zuggó, Hajas, Mészáros (Szeidemann 71.), Sternberger (Unger 71.), Hauzer (Simonka 62.), Marticsek, Mártonfi (Felső 76.).

Vértessomló: Sebestyén – Kacz, Eigner (Kovács 46.), Koller, Dobbelaere, Kis-Paszkosz (Beigelbeck 70.), Batin, Greskó, Kovács S., Szolga, Petőcz.

Gólszerzők: Mártonfi (9., 62.), Korcsok (12., 22.), Mészáros (16., 53., 67.), Zuggó (37., 90.)

Schőn László, a Tata vezetőedzője: – A csapat újra azt játszotta, amit tud, ennek volt köszönhető a nagy arányú győzelem. Az első félidő huszadik percében már tulajdonképpen eldöntöttük a meccset, remélem mindegyikőjük átérzi azt, hogy most már közeleg a szezon vége. Nekünk erre a játékra lesz szükségünk ahhoz, hogy elérjük a célunkat.

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Osztálykülönbség volt a két csapat között, gratulálunk az ellenfélnek és sok sikert kívánunk nekik a folytatáshoz. A Tata nagyon agresszívan, jó felfogásban futballozott, teljesen szétcincált minket, buta hibákba kényszerítettek minket. Reális eredmény született. Örülök, hogy néhány nap alatt túl vagyunk a tatai kiránduláson.

Lábatlani VSE–Koppánymonostor 0–6 (0–1)

Lábatlan, Lábatlani ESE Sporttelep, vezette: Derecskei Bence (Szabó Barnabás és Szűr Balázs).

Lábatlan: Török – Mann, Király, Deme, Galba (Nyergesi 81.), Nagy, Gyarmati (Varga 67.), Váli, Fábián-Nagy, Kottra, Ölveczky (Teiter 80.).

Koppánymonostor: Vicena – Egyed, Horváth (Bigun 80.), Valkó, Vincze (Sinkó 78.), Hartmann (Müller 87.), Dávid, Jóna, Pulai (Dombai 71.), Schiller (Szőke 74.), Juhász.

Gólszerzők: Hartmann (10.), Horváth (65., 70.), Valkó (72., 88.), Szőke (89.).

Gimesi Máté, a Lábatlan vezetőedzője: – 1-0-s hátrányig nagyon jól küzdött a csapat. Miután megkaptuk a második gólt, fejvesztve mentünk előre, amit a Koppánymonostor könyörtelenül kihasznált. Teljesen megérdemelt a vendégek sikere.

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Az első félidőben még szervezzen tartotta magát az ellenfél, mélyen védekeztek, kicsi területet hagytak, kevés lehetőséget tudtunk kialakítani. Ennek ellenére amikor megvolt a ritmusa a játékunknak, mindig eljutottunk helyzetig. A második félidőbe már egyre több területünk lett futballozni, így dominálni tudtunk. Sok lehetőségünk is volt, ami a végén az eredményességben is meglátszódott. Jó volt a csapat hozzáállása, összességében tényleg kellett ez a győzelem az előző heti mérkőzés után. A hétközi kupasiker is jót tett a lelki világunknak.

Sárisápi BSE–Almásfüzitői SC 11–0 (4–0)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület (Sárisápi Bányász SE), vezette: Katona Bence Mihály (Uracs Roland és Hernádi Bence Zsolt).

Sárisáp: Belányi – Cserven (Dékay 97.), Papp, Hegedűs (Janusz 89.), Szűcs, Mészáros, Bartl (Farkas 87.), Jurásek, Válent, Karcagi (Kara 75.), Yousif (Kishonti 85.).

Almásfüzitő: Udvardi – Balázs K., Petrik, Gyökeres, Kaposi, Fekete (Harcsa 79.), Tóth, Vona, Petőcz, Szalai (Silva 46.), Sarus (Szegedi 60.).

Gólszerzők: Jurásek (7., 25., 36., 62., 79.), Mészáros (10.), Farkas (55.), Hegedűs (63.), Papp (65.), Karcagi (73.), Belányi (78.).

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: – Komolyan vettük a mérkőzést, jól állt bele a csapat, örülünk az újabb győzelemnek!

Szalai Attila, az Almásfüzitő vezetőedzője: – Sok sérülttel tisztes helytállás! A hazai csapat az első perctől kezdve tudta mit szeretne játszani, minket felőrölt a védekezés. A második félidőben aránylag rendben voltunk. Gratulálok a hazai csapatnak és köszönet a szurkolóknak!

Nyergesújfalu SE–Vértesszőlősi SE 7–1 (3–0)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vezette: Kurali Zoltán (Mihályi Máté és Dávid Rita).

Nyergesújfalu: Kruska – Krammer, Szórád (Petrovics 67.), Bokán Barnabás, Hajnal (Szoboszlai 80.), Tóth, Imre (Balogh 67.), Farkas, Mann, Balogh (Manga Zs. 72.), Manga M. (Jakobi 28.).

Vértesszőlős: Hermán – Ozoróczi, Szigeti (Magyarics 58.), Galambos G., Boros, Keleti, Vida, Kocsis, Bíró (Sipos 46.), Nagy, Galambos P.

Gólszerzők: Farkas (30.), Bokán (32.), Mann (38., 51.), Tóth (60., 69.), Manga (90.), illetve Galambos G. (84.).

Gálicz Ferenc, a Nyergesújfalu vezetőedzője: –Helyenként szép játékkal, és két televízióképernyőre illő gyönyörű góllal győztük le a Vértesszőlős együttesét. Két U19-es játékosunk kezdőként, egy U16-os pedig csereként kapott lehetőséget a sérülések és az eltiltások miatt. Örömteli, hogy mindhárman jó teljesítményt nyújtottak. Köszönet az utánpótlásban dolgozó kollégáknak.

Hagymási Zoltán, a Vértesszőlős vezetőedzője: – A Nyergesújfalunak voltak átlövéseik, de összességében kidolgozott, nagy helyzet nélkül rúgtak hetet. Mi már a jövőre készülünk. Ősztől nem én leszek a csapat vezetőedzője, szakosztályvezetőként folytatom a munkát. Megvan az új edző személye, sok új játékos érkezik, más alapokra helyezzük a futballt. Megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat.

Bábolnai SE–FC Esztergom 11–0 (6–0)

Bábolna, Bábolnai SE Sporttelep, vezette: Áy János Hunor (Kun Péter Attila és Fekete Benedek).

Bábolna: Szabó – Kis-Balázs, Karvaj (Proceller M. 46.), Füredi-Ollé (Takács 61.), Maruzs, Farkas, Szendi, Németh Zs., Nyári, Mátyás, Fekete (Hollódi 56.).

Esztergom: Mesterházi – Tömör, Tóth, Füzesi, Varga (Szilágyi 64.), Molnár (Laurinyecz 46.), Feka, Nagy, Kiss (Katarzsin 76.), Körmöndi, Torma.

Gólszerzők: Farkas (13.), Maruzs (20., 26., 37., 44., 78., 81.), Fekete (29.), Nyári (50.), Proceller M. (57.), Takács (73.).

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Örülünk az első hazai tavaszi győzelemnek.

Kun Imre, az Esztergom vezetőedzője: – Gratulálok a Bábolna csapatának.

Ikoba Beton Zsámbék–Wati Kecskéd KSK 9–0 (4–0)

Zsámbék, Zsámbéki sporttelep. vezette: Szeibert Philip (Jászberényi Marcell és Urszán István).

Zsámbék: Babina– Márton, Kerezsi (Somogyi 67.), Sugár B. (Szűcs 51.), Bíró R. (Sohár 75.), Áprily, Orosházi, Peinlich (Sugár S. 71.), Zsuppán (Yürekli 81.), Czeglédi, Veréb.

Kecskéd: Bódis – Neckernusz, Gacs, Gyenes, Hatos, Harsányi (Hajba 70.), Lampert (Kohl 53.), Babai, Laczó (Illés 50.), Klestenitz, Karvaj (Mizerák 56.).

Gólszerzők: Bíró R. (2.), Sugár B. (26.), Czeglédi (32., 52., 64.), Zsuppán (40., 80.), Sugár S. (78., 86.).

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – A mérkőzés elején nem találtuk a ritmust, lassan körülményesen építkeztünk, idő elteltével emeltük az iramot, gyorsabb lett a játékunk, jöttek sorban a helyzetek és a gólok is. A második játékrészben már azt láttam, amit szerettem volna szép támadások és szép gólok, egy sportszerű ellenféllel szemben. Gratulálok a csapatomnak!

Selymes Attila, a Kecskéd vezetőedzője: – Gratulálok a Zsámbéknak a megérdemelt győzelemhez.

Szabadnapos: DG Tát SE.