Ezerkétszázan futottak át az Erzsébet hídon

Mivel valamennyi, 1200 előnevezésre szánt hely több mint egy hete betelt, a szervezők, a Komárom-Európa Futó Egyesület tagjai ismét büszkék lehettek és a mostani siker további erőt adhat nekik ahhoz, hogy jövőre, az 50. verseny előkészületeit hamarosan megkezdjék. Az idei Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny rajtjánál, az észak-komáromi sportcsarnoknál 1184-en vártak arra, hogy eldördüljön a rajtpisztoly.

A Komárom-Komárno futóverseny 10 kilométeres távján indulók élmezőnye az Erzsébet hídon

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Először a 10, majd az 5,5 kilométeres távon indulók fedezhették fel a két Komárom szépségeit, a szervezők most is úgy jelölték ki az útvonalat, hogy a város nevezetességeinek egy részét is lássák a futók. A mezőnyben felfedezhettük Priskin Tamást, Észak-Komárom friss díszpolgárát, a 63-szoros magyar válogatott labdarúgót is, illetve Keszegh Béla, az északi városrész polgármestere is igyekezett integetni a szurkolóknak egy-egy levegővétel közben.

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere is teljesítette a 10 kilométeres távot

Fotó: K. D.

A hosszabb távon indulóknál a magyar-szlovák határt szinte egyszerre lépte át Rózsavölgyi Donát, Dombi Tamás és René Valent, így nem bizonyult nehéz feladatnak megjósolni, hogy kik lesznek az abszolút verseny dobogósai, csak a végső sorrend volt kérdéses.

A Komárom-Komárno mindig szerepel Priskin Tamás naptárában

Miközben az 5,5 kilométeres távon indulók érkeztek a dél-komáromi Szabadság téren kijelölt célba, már Priskin Tamással is váltottunk néhány szót. A volt válogatott labdarúgó is ezen a távon állt most rajthoz.

– Amióta befejeztem a focit, több futóversenyen indultam, a Komárom-Komárno időpontja mindig a naptáramban szerepel. Bízom benne, hogy a következő 50 évben mindig itt lehetek – jegyezte meg egy mosoly kíséretében.

Priskin elmondta azt is, hogy szombat óta rengetegen gratuláltak neki a díszpolgári címhez, most is köszöni, és ígéri, a későbbiekben is igyekszik öregbíteni Komárom hírnevét.

Egy kicsit a fociról is beszélgettünk, úgy nyilatkozott, nagyon boldog, hogy a KFC Komárom szlovák élvonalban szereplő csapata megragadhat az első osztályban, és az ETO FC Győr álomszerűen menetel tavasszal a magyar NBI.-ben. Hozzátette, bízik abban, hogy a szezon végéig veretlen is marad.