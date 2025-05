Erő és titok – Kathi Béla és Sztanek Sándor Ádám titkos projektje

Valami készül. Valami nagy. Esetleg súlyos. Vagy mindkettő? A tardosi szkanderbajnok, Sztanek Sándor Ádám, és a világszerte ismert magyar erőember, Kathi Béla, közös projektbe fogott.

Kathi Béla (jobbra), a világszerte ismert erőember, és Sztanek Sándor Ádám, a tardosi szkanderbajnok, közös projektbe kezdet

Fotó: Sztanek Sándor Ádám/facebook

Erről egyelőre csak pár fotó árulkodik, amelyeket sejtelmesen dobtak fel a közösségi oldalaikra.

Kathi Béla új projektje

Sándor egyelőre csak annyit árult el: egy videó is készült. Többet nem. Sem címet, sem témát, sem megjelenési dátumot nem osztott meg – viszont a fotók már most izgalmat keltettek a sport és az erő szerelmeseinek körében. Egyébként Sztanek Sándor Ádám a tardosi sportélet meghatározó alakja, szkanderbajnokként több hazai és nemzetközi versenyen bizonyított. Fegyelme, alázata és ereje nemcsak az asztalnál érezhető – a közösségi médiában is követendő példát mutat, különösen a fiataloknak. Kathi Béla pedig a magyar erősport legendája, többszörös világbajnok, aki nemcsak a sportpályán, hanem a kamerák előtt is megállja a helyét. Neve mára egybeforrt a brutális fizikai teljesítménnyel, ugyanakkor közvetlen személyiségével és inspiráló jelenlétével is. Hogy mit főznek közösen? Egy új edzésprogram? Motivációs videó? Valamilyen verseny? Vagy valami egészen más? A választ egyelőre csak ők tudják. Mi pedig figyelünk, várunk… és tippelünk.