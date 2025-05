Ma lenne nyolcvanöt éves a Tatabányai Bányász olimpiai bajnoka

A Tatabányai Bányász legendája, Földi Imre ugyan már nincs közöttünk, de ettől ő még halhatatlan, a legendák pedig csak még tovább őrzik a nevét.

Földi Imre ma lenne 85 éves

Forrás: Olimpia.hu

Földi Imre történelmet írt Németországban

Az 1972-es müncheni olimpia első aranyérmét ő szerezte hazánknak, az 56 kilós súlycsoportban. Mindezt két ezüst után, és 34 évesen. Ezzel övé lett a magyar súlyemelés első aranyérme.

Az olimpiai elsőséget a TÖRSZT, azaz a Tatabányai Szénbányák Vállalat igazgatója, Gál István is szerette volna honorálni. Meg is kérdezte az újdonsült bajnokot, minek örülne igazán. Földi csak annyit mondott, hogy egy Volkswagen bogárnak. Rövid időn belül meg is kapta, méghozzá egy speciálisan átalakítottat, amelyeknek meghosszabbították a pedáljait, hogy a „kis nagyember” is elérje vezetésnél.

Nem táncolt előre a medve bőrére

A müncheni bajnoki cím hátteréről szólva Imre elmondta, érezte, most meglesz az arany, mert – egy brutális fogyókúra után ugyan, de – súlyfelesleg nélkül érkezett az ötkarikás játékokra. Arról nem is szólva, hogy az egyik edzését követően megpillantotta legnagyobb riválisát, az iráni Nassiri-t, aki medvebundában – augusztus végét írtuk – csapattársai dobolásától kísérve „őrülten” táncolt. De úgy látszik, előre táncolt a medve bőrére, mert a „mi fiúnk” hét és fél kilóval többet teljesített nála. Így az ő tiszteletére játszották el a dobogó tetején a himnuszt.

A tatabányai legendáról sportcsarnokot neveztek el

Tizenhat éve már „divat volt” kis hazánkban is, hogy szobrot állítanak még élő személyeknek vagy valamilyen létesítményt neveznek el róluk. Így a tatabányai képviselő-testületben sem okozott megrökönyödést az a javaslat, hogy Földi Imréről, a Nemzet Sportolójáról nevezzék el a „névtelen” városi sportcsarnokot. A polgármester a hivatalos döntés, illetve bejelentés és névadó ünnepség előtt azonban felkereste a bajnokot. Mintegy ki szerette volna puhatolni, hogy mit szól a tervhez ez a rendkívül szerény világklasszis.

Imre azonban csak annyit mondott, hogy: „de polgármester úr, hát én még élek…”

Azért végül sikerült a bajnokot meggyőzni, így 2009 óta az olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok és tízszeres Európa-bajnok, Nemzet Sportolója Földi Imre nevét viseli a körcsarnok.

A Földi Imre Sportcsarnok az egyik legfontosabb sportlétesítmény Tatabányán.