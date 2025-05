Bajnoki ezüstérmes az Esztergomi Vitézek

Tavaly egy végletekig kiélezett, büntetőrúgásokkal eldőlő finálét vívott egymással a két csapat és ezúttal is kiváló mérkőzésre lehetett számítani. Az Esztergomi Vitézek veretlenül jutott el idáig, a hazai pályán játszó Budapest Exiles pedig csak a címvédő esztergomiak ellen vesztett meccset a szezon során.

Az Esztergomi Vitézek (labdával) szezonbeli egyetlen vereségét éppen a bajnoki döntőben szenvedte el

Fotó: Hauszknecht Dániel / Forrás: Esztergomi Vitézek RAFC

A második félidőben maradt le ellenfelétől az Esztergomi Vitézek

A találkozót a fővárosiak kezdték jobban, rendre megbüntetve a címvédő hibáit. Az Exiles egy büntetőrúgással szerezte meg a vezetést, majd egy céllal növelte az előnyét (10-0). Erre a Vitézek rövid időn belül reagálni tudott Kiss és a csapatkapitány Stiglmayer pontszerzéseivel, amivel fordított is az Esztergom (10-14). A játékrész vége előtt az Exiles csapatának sikerült egy pontra felzárkóznia, az eredmény hűen tükrözte a találkozó kiélezett játékképét. A félidőben Sőlősi Dariusnak, a Vitézek vezetőedzőjének sérülések miatt két kényszerű cserét is végre kellett hajtania. A folytatásban mindkét csapata játéka hektikussá vált, egyre több hibával játszottak a küzdő felek. A végjátékot a budapestiek bírták jobban. Az Exiles az utolsó percekre emberelőnybe került, amit ki is használt és sikerült fordítania, előnyét pedig megtartotta a mérkőzés végéig.

Ezzel a győzelemmel a száműzöttek csapata 2018 után először, története során pedig negyedszer lett Magyarország legjobbja. A bronzmérkőzést a Nagykőrösi Honfoglalók 35-24-re nyerte a Szegedi Gorillák ellen, ez a nagykőrösi klub eddigi legjobb eredménye.