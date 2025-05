Több mint 500 diák futott az Erőd-kupáért

A Duna-parti városban hagyomány, hogy a megméretés a Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóversenyt előzi meg, illetve annak időpontja környékén rendezik meg. Erőd-kupa néven írják ki napjainkban a versenyt, ám korábban Kiskomárom néven vált ismertté. Helyi iskolások vetélkednek a serlegért.

Az Erőd-kupa futóversenyen több mint 500 diák állt rajthoz

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Az Európa-szerte ismert Komárom-Komárno futóversenyt 1975 óta rendezik meg Észak- és Dél-Komáromban. 1974 év végén három sportember, Bangha Dezső, Herczeg Gyula és Jóny István ötlete nyomán jelent meg a hír, hogy a következő évben, április 4-én hazánk és Csehszlovákia felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából Komárno és Komárom között futóverseny rendezését határozták el. A rendszerváltás után a viadal beépült a Komáromi Napok eseményei közé, vagyis már nem április 4-hez kapcsolódik.

A vármegyei levéltár írásai között is olvasható, hogy 1987-re fogalmazódott meg az az igény, hogy Komárom fiataljai ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek a nemzetközi futóversenynek, ezért a „nagy testvérhez” kapcsolódva, 1500 méteren általános és középiskolások nevezhettek a Kiskomárom elnevezésű viadalra. Természetesen ez a verseny is igazodott a Komáromi Napok rendezvénysorozatához.