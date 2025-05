Miskolci veresége ellenére kilencedik a Dág KSE

Röplabda NB I., férfi Extraliga, rájátszás a 9-12. helyért, 6. forduló

MEAFC–Dág KSE 3:2 (–20, –20, 16, 19, 14)

Miskolci Egyetemi Körcsarnok, 150 néző. Vezette: dr. Árpás Krisztina, Tillmann Gy.

Dág: Szabó B., Kholman, Boa, Csordás A., Pongó, Bellovitz . Csere: Farkas R., Czibula (liberók), Edző: Buzás Miklós.

A mérkőzés alakulása. I. játszma: 4-4, 12-9, 12-12, 16-15, 19-20, 20-24. II. játszma: 1-4, 3-7, 6-10, 15-15, 16-18, 18-23, 20-24. III. játszma: 3-3, 5-6, 11-7, 14-9, 17-10, 20-13, 24-16. IV. játszma: 4-2, 5-5, 9-9, 9-12, 20-13, 22-17, 24-19. V. játszma: 3-3, 5-5, 6-7, 9-7, 12-9, 12-11, 15-14.

Buzás Miklós: – Az első két szettben azt csinálták a srácok, amit megbeszéltünk. Ezzel meg is szereztük a kilencedik helyet, és ez érződött a további teljesítményünkön. Kevesen voltunk, és el is fáradtunk, ennek dacára, ha kicsit bátrabb a csapatom, akkor most is nyertünk volna.