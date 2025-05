A kilencedik hely megszerzése a tét

Buzás Miklós tanítványai idegenben küzdhetnek meg a kitűzött célért. A Dág KSE csapata Miskolcon vendégszerepel a férfi röplabda NB I. alsóházi rájátszásában.

A Dág KSE (feketében) pontszerzéssel megszerezheti a kilencedik pozíciót Miskolcon

Forrás: Dág KSE/Facebook

A Dág KSE megnyerné az alsóházi rájátszást

A dágiak veretlenül – öt mérkőzés, öt győzelem – érkeznek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyére. Igaz, a házigazdák egyetlen vereségét éppen Buzás Miklós vezetőedző együttese mérte rájuk. Bizonyára a miskolciakat fűti a visszavágás vágya. Ám ezen túl, az sem mindegy, hogy miként alakul a mérkőzés. A vendégek sikere esetén nincs kérdés, vármegyebeli csapatunk veretlenül szerzi meg a kilencedik pozíciót.

A pontszerzéssel megvalósítható a kitűzött cél

Ellenkező esetben, már a szettarány is számít, mivel a dágiak két ponttal vezetnek a MEAFC előtt. Azaz, amennyiben egy pontot szerez a Buzás-legénység az Avas hegy tövében, akkor is megvan a kilencedik hely. Buzás Miklós kiemelte, hogy bízik a csapatában, hogy szépen és eredményesen zárják a szezont. Egyébként is úgy tervezték, hogy „hiába” nem utaznak ennyit a hétvégén.

Egyetlen hiányzóval a szezonzárón

A dágiak várhatóan komplett csapattal utaznak el az ellenfélhez, de a ponterős Kókai Róbert nem tarthat a csapattal. Ennek ellenére meglesz a megfelelő helyettese, és akkor a vendégek ezt a feladatot is megoldják.

A találkozót dr. Árpás Krisztina és Tillmann Gy. játékvezetők dirigálják.