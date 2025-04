Rommá verte a mezőnyt az Ultrabalaton idei abszolút győztese, az esztergomi Vaslady tanítványa

Rommá vert mindenkit az Ultrabalaton 2025 győztese

Ahogyan arról a feol.hu is beszámolt, Mórocza Andrea nagyjából 150 kilométernél állt az élre, és végül 18 óra 30 perc 15 másodperc alatt futotta körbe a Balatont. Az Ultrabalaton történtében így másodszor sikerült női versenyzőnek megszereznie az abszolút kupát! Az egyéni abszolút cím mellett pedig mostantól a női pályacsúcs is az övé 211 kilométeres Ultrabalaton futóversenyen. A női pályacsúcsot ugyanis eddig Cseke Lilla tartotta 20 óra 15 perc 15 másodperces idővel, amelyet 2022-ben állított be. Ezt döntötte most meg Mórocza Andrea majdnem két órával, ami földöntúli teljesítmény.

Az egyéni teljesítők abszolút pályarekordját egyébként jelenleg Mihalik Norbert tartja, 16 óra 27 perc 54 másodperces köridejével, amelyet 2023-ban állított be, megdöntve Bódis Tamás pályacsúcsát.

Mórocza Andreáról és a versenyről további részleteket a feol.hu oldalán olvashattok.