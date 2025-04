A bajnoki cím kapujában a Bana

A területi harmadosztály hétvégi fordulója a vendégcsapatokról szólt: délen mindössze egy, északon pedig három pontot gyűjtöttek a pályaválasztók.

A Héreg (narancssárga mezben) elbukott a TABAK ellen a területi harmadosztály Északi csoportjában

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Déli csoport szuperrangadóján a százszázalékos teljesítménnyel listavezető Bana idegenben is legyőzte az Etét (mégpedig úgy, hogy az addig két gólt szerző Nyári Roland kiállítása miatt mintegy fél órát emberhátrányban játszott), amellyel szinte bebiztosította bajnoki címét. A Bokod kétgólos hátrányból mentett pontot a Császár ellen, a Kocs könnyedén nyert Rédén, míg a szomszédvári rangadón a Szákszend elvitte a három pontot az előző három meccsét megnyerő Dad otthonából. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes banai Dobai Péter áll 29 találattal. A 14. fordulóban félbeszakadt Dad–Kisbér-meccset a pályán elért 16–1-gyel hagyta jóvá a vármegyei igazgatóság. A 16 dadi gólból Moldován László és Oláh Márk is ötöt vállalt.

Északon a listavezető és immár hat meccse veretlen Dunaalmás simán verte a sereghajtó Bajótot, míg a második Süttő Szomódon tudott nyerni. Utóbbi meccsen a három gól mellett ugyanennyi kiállítást adott a játékvezető, csak éppen fordított arányban. A Héregen a harmadik tavaszi meccsét is megnyerő TABAK fellépett a dobogóra (éppen hétvégi riválisát szorítva le onnan), míg a Pilismarót Naszályról hozta el a három pontot. Az Oroszlány Vértestolnán tudott győzni. A góllövőlista élén az ezúttal is gólt szerző szomódi Bogdán Dániel áll 17 találattal.

A területi harmadosztály hétvégi eredményei



Bokod FCE–Császári SE 2–2 (0–1)

Bokod, vezette: Szajkó Árpád Attila (Bánky Botond András, Vajda Márkó).

Gólszerző: Szabó (80.), Krotki (87.), illetve Szekeres I. A. (37.), Demeter (57.).

Dad SE–Szákszendi SE 2–3 (1–1)

Dad, vezette: Spiák István Dávid (Bazsánt Attila Marcell, Náray Ádám József).

Gólszerző: Moldován (8.), Magyarcsik (81.), illetve Klestenitz (35.), Kocsis (56. – tizenegyesből), Marton (76.).

Etei SE–Banai KSK 1–3 (1–1)

Ete, vezette: Mann Ádám József (Dávid Rita, Németh Richárd).

Gólszerző: Lakatos (20.), illetve Nyári (10., 53.), Dobai (75.).

Kiállítva: Nyári (Bana, 63.).