Szoboszlai Dominik történelmet írt: bajnok lett a Liverpool!

A Liverpool története huszadik bajnoki címével utolérte az örökrangsor élén található Manchester Unitedet. A Vörösök ezt megelőzően 2020-ban diadalmaskodtak a Premier League-ben, a koronavírus-járvány miatt a szurkolók legutóbb 1988-ban ünnepelhettek PL-aranyérmet a csapattal együtt.

Mindegyik topligában van magyar bajnok

A Juventus második aranyérmének két magyar játékos is a részese volt, míg Nyers István, aki olasz gólkirály is volt, az Internazionaléval 1953-ban és 1954-ben is megnyerte az olasz bajnokságot. A spanyol pontvadászatnak a kapus Plattkó Ferenc révén már 1929-ben volt bajnok magyar játékosa - a Barcelona hálóját őrizte -, ezt követően pedig Kubala László, Kocsis Sándor, Czibor Zoltán (Barcelona) és Puskás Ferenc (Real Madrid) is több alkalommal ünnepelhetett elsőséget. A francia bajnokságban a harmincas években több magyar játékos is aranyérmet szerzett.

A modern kor futballjában a magyarok mindeddig csak a német Bundesligában szereztek bajnoki címet: 1998-ban az akkor újoncként első Kaiserslautern keretében ott volt Szűcs Lajos és Hrutka János, míg Lisztes Krisztián 2004-ben a Werder Bremennel diadalmaskodott.