Vereséggel kezdte az alsóházi rájátszást az MVM-OSE Lions

Rosszul kezdett a sérült Stefan Kenicset továbbra is nélkülöző MVM-OSE Lions, a hazai csapat a 3. percben már 7-1-re vezetett. Az Oroszlány azonban gyorsan fordítani tudott (8-10), innentől kezdve pedig felvátva vezettek a csapatok. A hazaiaknál Karahodzsics, a vendégeknél Bishop nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

James Bishop (labdával) 30 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa lett, de ez is kevés volt az MVM-OSE Lions sikeréhez

Fotó: Reti Attila / Forrás: hunbasket.hu

A második negyedben sem változott a játék képe, azonban a játékrész közepétől már folyamatosan a rengeteg büntetőt kapó Kecskemétnél volt az előny. A házigazda azonban nem tudott nagyobb előnyt kiharcolni, mivel a tarthatatlannak bizonyuló Wilson vezetésével az OSE folyamatosan a sarkában volt.

A harmadik negyedet jobban kezdték a vendégek, 55-51-re is vezettek, de a hazaiak hamar fordítottak. Ettől függetlenül továbbra is szoros volt a mérkőzés, a Lionsnál a továbbra is ponterősen játszó Bishop és Wilson mellett Takács is jó teljesítményt nyújtott.

A zárónegyedben maradt le végleg az MVM-OSE Lions

A negyedik negyedben 80-80-ig tartotta magát az Oroszlány, ekkor azonban szétesett a vendégek támadójátéka, a Kecskemét pedig Lee és Rakicsevics vezetésével elhúzott 89-81-re. A hátrelévő másfél percben ugyan a Lions faragni tudott hátrányán, de a büntetőket biztos kézzel értékesítő Seppala vezetésével a Kecskemét már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Az OSE vereségével maradt az alsóházi rájátszás negyedik helyén.

Virginijus Sirvydis: – Köszönöm a minket elkísérő szurkolóinknak a biztatást. Úgy készültünk, hogy kemény meccs lesz és az is volt. Voltak momentumok, mikor elvesztettük a kontrollt és a koncentrációt, ezekből pedig könnyű pontokat dobott ellenfelünk. Még van kilenc meccs, dolgozunk és harcolunk tovább.