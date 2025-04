A Honvéd vendégeként küzd tovább a bennmaradásért az MVM-OSE Lions

Rossz passzban van az MVM-OSE Lions, amely eddig mindhárom mérkőzését elveszítette az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság alsóházi rájátszásában (legutóbb az NKA Pécs vendégeként kapott ki szombaton 89–74-re), és az ötödik, utolsó előtti helyre csúszott vissza. A Honvéd jelenleg a második helyen áll, igaz, legutóbb ők is veszítettek, mégpedig a Szeged vendégeként 84–83-ra.

Illés Máté csapatkapitány és az MVM-OSE Lions a Honvéd ellen javítana

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Nagyon fontos mérkőzés elé néz az MVM-OSE Lions

– Úgy érzem, hogy a játékunk képe meccsről meccsre jobb, és a küzdeni akarással sincs baj. Azonban eljött az ideje, hogy használjuk a fejünket, sikeresen fejezzük be a támadásokat és azt a pici extrát még hozzátegyük fizikálisan és mentálisan is, ami kell a győzelemhez. Ezzel billenthetjük át a mérleg nyelvét. Ha a Honvéd ellen győzni tudunk idegenben, az olyan erőket, motivációt szabadíthat fel, ami nagy segítség lehet a későbbi mérkőzéseken is. Éppen ezért nagyon fontos mérkőzésnek nézünk elébe – nyilatkozta Virginijus Sirvydis, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.

Kosárlabda, NB I. A, férfi, playout, 4. forduló Endo Plus Service-Honvéd–MVM-OSE Lions Budapest, kedd, 19 óra.