Nagy csatában szerezte meg a kupában a bronzérmet az Ugalde-legénység

A Mol Tatabánya a One Veszprémtől elszenvedett vereséget követően vívhatott meg a férfi kézilabda Magyar Kupa bronzérméért, amelyet 2018-ban nyert meg legutóbb. A Kék Tigrisek ellenfele a „kisdöntőben” az a Gyöngyös volt, amely a Szegeddel szemben maradt alul, és most, Cristian Ugalde szakvezető legénysége ellen is, 31–29-re. A slágerdöntő ezekben a percekben is zajlik, mégpedig a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged között.

A Mol Tatabánya bronzérmet nyert a férfi kézilabda Magyar Kupa tatabányai négyes döntőjében

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Mol Tatabánya visszafogottan kezdett

Hullámzó játékot, fej-fej melletti küzdelmet hozott a bronzcsata első félideje. Ekkor a házigazdák tűntek visszafogottabbnak, ez kihagyott helyzetekben és a szellős védekezésben mutatkozott meg. Nagy harc dúlt a pályán, de most a gyöngyösiek csapatként jobbnak tűntek.

A fordulatot a második félidő eleje hozta el, amikor Bartucz Lászlóék produkáltak egy 6–0-ás sorozatot, megfordítva ezzel a találkozó hangulatát, és nem utolsó sorban annak menetét. A véghajrában magára talált a Heves vármegyei alakulat, és kis híján kiegyenlített, ám végül ez nem jött össze, sőt a Tatabánya még egy gól lőve bebiztosította a győzelmét.

A bronzérmes vezetőedző így értékelt

Sibalin Jakab: – Nem mondanám, hogy könnyű mérkőzés volt. Az utolsó erőtartalékainkat mozgósítottuk. A kisdöntőben a küzdőszellem dominált. Persze könnyebb lett volna, ha a helyzeteinket jobb százalékban értékesítjük. De nagyon meg kell becsülnünk ezt a Magyar Kupa bronzérmet, mert egy igen jó csapatot győztünk le.