Ha nem is könnyen, de ismét nyert a MOL Esztergom

Bár a mérkőzés elején még a fordulót a kilencedik helyről kezdő Alba vezetett, a MOL Esztergom hamar átvette az irányítást és az első félidő közepére ötgólos előnyt szerzett. Lezárni azonban nem tudta a találkozót a házigazda, a Fehérvár ugyanis nagyoz küzdött és többször is felzárkózott egy találatra. Egyenlítenie azonban nem sikerült, a hazai csapat pedig ha nem is könnyen, de megszerezte a dobogóra kerüléshez elengedhetetlen két pontot. A MOL Esztergom (egy vereség mellett) másodszor győzte le a szezon során az Alba Fehérvárt és továbbra is a negyedik helyen áll a bajnokságban, azonos pontszám mellett mindössze rosszabb gólkülönbséggel lemaradva a Debrecentől.

A MOL Esztergom (piros-feketében) megharcolt a győzelemért

Forrás: Esztergom Handball/Facebook

A MOL Esztergom a szerencsével sem állt hadilábon

Elek Gábor: – Minden szempontból furcsa mérkőzést játszottunk, nem a támadások domináltak, mindkét oldalon rengeteg volt a rossz kapura lövés és a kihagyott helyzet. Bizonyos szituációkban nagyon gyengén kézilabdáztunk, de a szerencsével nem álltunk hadilábon.