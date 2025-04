Szezonbeli harmadik meccsét vívja az Esztergom és az Alba

Három hét után lép ismét pályára a MOL Esztergom, amely legutóbbi meccsén súlyos, 45–24-es vereséget szenvedett hazai pályán a Győr ellen. Az Esztergomnak persze elsősorban nem a Rába-partiak ellen kell nyernie, a ma délutáni rivális azonban már a „legyőzendő” kategóriába tartozik. Az Esztergom jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban, azonos pontszám mellett rosszabb gólkülönbséggel a Debrecen mögött. Ha Elek Gábor vezetőedző csapata tartani akarja a lépést a hajdúságiakkal, ma kötelező győznie, amire minden esélye megvan, hiszen ellenfele csak a kilencedik a tabellán.

A MOL Esztergom (piros-feketében) számára kötelező a győzelem a cél eléréséhez

Forrás: MOL Esztergom/Facebook

A két csapat ebben a szezonban már kétszer is megmérkőzött egymással, mindkét alkalommal Székesfehérváron: október végén a Magyar Kupában meglepetésre az Alba győzött (és ezzel tovább is jutott) 31–27-re, két héttel később aztán az Esztergom eredményre is majdnem pontosan, 31–28-cal vágott vissza a bajnokság 9. fordulójában.

A MOL Esztergom a három nagyon kívüli egyetlen szezonbeli legyőzőjével találkozik

– A szünet alatt pihenni és dolgozni is tudtunk. Az Alba az egyetlen csapat a három nagyon kívül, amely le tudott minket győzni ebben a szezonban, így mindenképpen komolyan kell vennünk ezt a mérkőzést. Ha azonban el akarjuk érni céljainkat, nem hibázhatunk. Hazai pályán nyernünk kell, amire meg is van az esélyünk, de ehhez összeszedetten és feszesen kell kézilabdáznunk, mert az Alba véleményem szerint jobb annál, mint amit a tabella mutat – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője.