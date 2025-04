Területi I.: harminckét tojást tojt a nyuszi, döntetlen a sárisápi rangadón

Labdarúgás, területi I., 20. forduló

Bábolnai SE–Koppánymonostori SE 0–4 (0–2)

Bábolna, Bábolnai SE Sporttelep, vezette: Kreitl Tamás (Jászberényi Marcell és Lovas Gábor).

Bábolna: Szabó – Kis-Balázs (Farkas 76.), Rabi (Hollósi 62.), Karvaj, Füredi-Ollé (Szendi 82.), Maruzs (Mátyás 76.), Németh Zs., Soós, Lanzendorfen, Nyári, Fekete (Proceller M. 64.).

Koppánymonostor: Lázár – Egyed (Bán 59.), Horváth, Valkó, Juhász (Schiller 70.), Dávid, Jóna (Vincze 62.), Pulai (Dombai 62.), Szőke (Bilkó 59.), Valkó G., Tímár.

Gólszerzők: Valkó (27.), Szőke (33.), Pulai (61.), Dombai (78.).

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Nincsenek csodák, nem tudtuk borítani a papírformát. Megérdemelten győzött a vendég csapat. Voltak fordulópontok, amikből nem jól jöttünk ki. A mezőnyben nem játszottunk rosszul, a kapu előtt elől és hátul azonban határozatlanok voltunk.

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Összességében a mérkőzés nagy részében dominálni tudtunk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sok lehetőségünk volt. Nem lehetek elégedetlen, mert nem könnyű Bábolnán nyerni, hiszen ügyes, fiatal futballistáik vannak. Tudunk ennél jobban is futballozni.

Sárisápi BSE–Tatai AC 1–1 (1–0)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület (Sárisápi Bányász SE), vezette: Derecskei Bence (Patócs Dorina és Faragó György).

Sárisáp: Belányi – Cserven (Dékay 97.), Papp, Hegedűs (Janusz 89.), Szűcs, Mészáros, Bartl (Farkas 87.), Jurásek, Válent, Karcagi (Kara 75.), Yousif (Kishonti 85.).

Tata: Csákány – Krupánszki, Kocsis, Korcsok (Tóth 70.), Zuggó, Márton, Mészáros (Sternberger 70.), Hadobás, Marticsek, Mártonfi, Hajas.

Gólszerzők: Bartl (44.), illetve Mártonfi (98.).

Kiállítva: Szűcs (60.).

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: – Az első félidőben jobbak voltunk minden tekintetben, a szünet után a kiállítás után az eredmény megtartása volt az elsődleges, de a vendégeknek igazi helyzete sem volt a mérkőzésen. Már a Tata sem hitt a pontszerzésben, de volt olyan, aki azért bízott bennük és a 98. percben egy szerencsés góllal össze is jött. Egy alacsonyabb osztályú mérkőzésen biztosan botrány és futás lett volna a vége.

Schőn László, a Tata vezetőedzője: – Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Ikoba Beton Zsámbék–Almásfüzitői SC 10–0 (1–0)

Zsámbék, Zsámbéki sporttelep. vezette: Papp Márton (Kun Péter Attila és Szajkó Árpád Attila).

Zsámbék: Babina– Márton, Sugár B. (Sugár S. 46.), Bíró R. (Sohár 60.), Áprily, Orosházi, Szűcs (Peinlich 46.), Somogyi (Kerezsi 46.), Zsuppán, Czeglédi, Veréb (Kósa 46.).

Almásfüzitő: Gálik – Tóth, Balázs A., Kaposi, Szegedi, Harcsa, Petőcz, Szalai, Sarus.

Gólszerzők: Somogyi (43.), Kerezsi (47.), Sugár S. (54., 69.), Bíró R. (56.), Czeglédi (59., 65.), Sohár (72.), Zsuppán (77.), Orosházi (83.).

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Minden elismerésem az Almásfüzitőé!

Szalai Attila, az Almásfüzitő vezetőedzője: – A vasárnapi mérkőzésen kilenc hős volt a pályán. Minden tiszteletem a játékosoké, akik nem adták fel! Az első félidőben erőn felül tejesítettünk a másodikban elfáradtunk. Sajnos ennyi különbség van a két csapat között. Megtehettük volna, hogy sérülés miatt megszakítjuk a mérkőzést, de az nem lett volna sportszerű. Gratulálok a csapatomnak és a hazaiaknak, valamint a két tábornak!

Lábatlani VSE–Vértessomló 1–4 (1–1)

Lábatlan, Lábatlani ESE Sporttelep, vezette: Urbanics Áron (Faragó György és Vámosi Benedek).

Lábatlan: Török – Chrita (Ölveczky 74.), Mann (Gyarmati 84.), Király, Deme, Galba, Nagy, Váli, Fábián-Nagy, Kottra, Budaházi.

Vértessomló: Sebestyén – Ámorth (Tóth 46.), Koller, Dobbelaere, Pető, Batin, Szepesi (Eigner 74.), Kacz, Kovács S., Szolga, Petőcz (Murányi 70.).

Gólszerzők: Nagy (2.), illetve Dobbelaere (35.), Szepesi (49., 62., 73.).

Gimesi Máté, a Lábatlan vezetőedzője: – Sajnos nem igazán tudtuk kihasználni a helyzeteinket, az ellenfél pedig ügyesen élt az adódó lehetőségekkel és gólra váltotta azokat. Összességében megérdemelten győzött a Vértessomló.

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Hál'isten nagyon korán megkaptuk a pofont, ahonnan azonban hamar sikerült talpra állnunk. Átvettük a mérkőzés irányítását, helyzetet helyzet hátán dolgoztunk ki, melyekből szerencsére sikerült négyet gólra váltanunk, teljesen megérdemelten hoztuk el a három pontot, még ilyen arányban is.

DG Tát SE–FC Esztergom 4–0 (0–0)

Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vezette: Farkas Bálint (Jászberényi Marcell és Mihályi Gergő).

Tát: Iványi – Varga (Szalai 70.), Dékány, Papp (Iacobut 70.), Éber, Putnoki (Bokros 72.), Jámbor, Jónás (Kovács 26.), Tilmann, Böhm, Chrompota (Kósa 80.).

Esztergom: Mesterházi – Horváth (Szilágyi 46.), Tóth, Várszegi, Izsó, Füzesi, Varga (Lőrincz 81.), Molnár (Katarzsin 72.), Szutor, Laurinyecz, Speier.

Gólszerzők: Putnoki (55.), Papp (62.), Böhm (76., 89.).

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Jó felfogásban játszottunk, minél több labdát próbáltunk szerezni az ellenfél térfelén és már az első félidőben rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, amik sajnos kimaradtak. A második játékrész is hasonlóképpen nézett ki, de itt már gólokat is sikerült szereznünk. Megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Kun Imre, az Esztergom vezetőedzője: – Tudtuk, hogy rendkívül nehéz dolgunk lesz a mérkőzésen, hiszen négy alapjátékosunk is hiányzott egyéb okok miatt. Szerettük volna a mérkőzés időpontját módosítani, de ellenfelünk élt a szabályok adta lehetőségével és nemleges választ adtak a megkeresésre. Természetesen nem ezzel szeretném magyarázni a vereséget, de talán kiegyenlítettebb küzdelem lett volna, az eredmény tekintetében mindenképp. Mindkét játékrész hasonló képet mutatott. Rendkívül sok energiát felemésztő küzdelmes játékot hoztak a csapatok, amiben a félidők derekára ellenfelünk be tudott minket szorítani és ezt a második játékrészben gólokra is tudták váltani. Amíg bírtuk erővel, addig meg tudtuk nehezíteni Tát dolgát.

Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK 6–1 (2–1)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vezette: Áy János Hunor (Mihályi Máté és Sándor Tamás).

Nyergesújfalu: Szerepi – Krammer (Manga 83.), Bokán Barnabás, Tóth (Balogh 83.), Szőke (Hajnal 73.), Szilágyi (Szórád 73.), Jakobi (Farkas 39.). Mann, Balogh A., Molnár, Bokán Bence.

Kecskéd: Bódis – Neckernusz (Szabó 56.), Gacs, Gyenes (Mizerák 56.), Hatos, Harsányi, Lampert, Horváth, Laczó, Klestenitz, Karvaj (Czékmány 56.).

Gólszerzők: Mann (10.), Szőke (20.), Tóth (48.), Mann (56., 83.), Bokán Bence (87.), illetve Neckernusz (16.).

Kiállítva: Szabó (82.).

Gálicz Ferenc, a Nyergesújfalu vezetőedzője: –

Selymes Attila, a Kecskéd vezetőedzője: – Megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk élni vele. Gratulálok a Nyergesújfalunak a győzelemhez.