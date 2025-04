Válogatott focista halt meg az autóbalesetben

A Horvát Labdarúgó-szövetség számolt be a tragikus hírről, miszerint péntek este meghalt egy súlyos autóbalesetben a 15-szörös horvát válogatott futballista, Nikola Pokrivac. Az Európa-bajnokságot is megjárt focista mindössze 39 éves volt, egykori csapattársai között az aranylabdás Luka Modric és a magyar válogatott Bodnár László is megtalálható - írta meg a Magyar Nemzet.

Meghalt a válogatott focista. A Juventus középpályása, Simone Pepe küzd a labdáért az FC Salzburg Nikola Pokrivaccsal az Európa Liga labdarúgó-mérkőzésén a torinói Olimpiai Stadionban 2010. november 4-én.

Fotó: AFP

Meghalt a középpályás

Az X-en megjelent halálhírt elárasztották a hozzászólások, amiből látszik, hogy a volt válogatott a mai napig népszerű volt Horvátországban.