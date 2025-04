Az esztergomi világbajnok nélkül folytatódik a budapesti öttusa-világkupa +videó

Három magyar férfiversenyző kvalifikált az elődöntőbe

Az A-csoportból a kairói vk-szezonnyitón ezüstérmes Koleszár Mihály harmadikként, a B-ből a junior Európa-bajnok Tamás Botond kilencedikként lépett tovább, akárcsak a C-jelű selejtezőcsoportból a U24-es kontinensbajnok Gáll András.

– Kemény nap volt mentálisan, fizikálisan és lelkileg egyaránt, de ennek ellenére nagyon élveztem. Két év után ez volt az első világkupám, mert volt egy hosszabb kihagyásom és ez idő alatt jöttem rá, hogy eredményektől függetlenül mennyire szeretem az öttusát és ez segített át a selejtezőn is. Nem sikerült jól a vívás, ezért meg kellett kezdenem a felzárkózást, ennek ellenére pozitív tudtam maradni. Az OCR-ben tíz másodperces javulást mutattam be a márciusihoz képest. Szerencsére meglátszott a sok edzés, amit az elmúlt három hétben bemutattam. Úszásban és futásban is elég erős teljesítményt kellett nyújtanom, azt nem mondom, hogy a maximumot, de nem is pihenhettem le. Szerencsére a második kör után már továbbjutó helyen voltam a kombin, a harmadik hatszázon egy kicsit lightosabb üzemmódba tudtam kapcsolni.

90-95 százalékos teljesítményt nyújtottam. Meglátjuk, hogyan tudok regenerálódni

– fogalmazott továbbjutását követően Gáll.

A harmadik csoportban kint esett az eső, így a 600 méteres futókör kinti részén óvatosabbnak kellett lenni a sportolóknak. A 600 méteres kör több mint felét ugyanis a BOK-csarnokon kívül teszik meg a versenyzők. Mindhárom versenyszakaszban francia részsiker született.

A 2022-es Európa-bajnok Bereczki Richárd és az elsőéves felnőttként debütáló Tárkányi Zsombor - Széphez hasonlóan - ugyancsak kiesett.

A vb-címvédő Bőhm Csaba betegség miatt nem versenyez a budapesti vk-n.

Gulyás Michelle második legjobb magyarként zárt

A nőknél a mai elődöntőben az olimpiai címvédő Gulyás Michelle, a tavalyi világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka, és az utóbbival együtt csapatban világbajnok Bauer Blanka, továbbá Varga Orsolya, Eszes Noémi és Mészáros Emma képviseli a magyar színeket.