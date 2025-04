A Győr legendás kézilabdázója díjazott két komárom-esztergomi hallgatót

Április 15-én tizenhatan vehették át a Széchenyi István Egyetem Élsportolói ösztöndíját a napokban. A díjazottak közül ketten Komárom-Esztergom vármegyéből érkeztek a győri intézménybe. Az elismerések átadásában Görbicz Anita, a Győri Audi ETO KC legendája működött közre.

A Széchenyi István Egyetem Élsportolói ösztöndíjának nyertesei – köztük Németh Dóra Kinga és Németh Ilka (a felvétel bal szélén) – a díjátadókkal, középen Görbicz Anita

Fotó: Nagy Gergely / Forrás: Széchenyi István Egyetem

Tatabányai és tatai sportolót jutalmazott meg Görbicz Anita

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak színvonalas, gyakorlatorientált képzéseket, naprakész tudást nyújtson hallgatóinak, hanem olyan lehetőségeket is, amelyek megkönnyítik számukra tanulmányaik folytatását. Ezt segíti a számos ösztöndíjlehetőség is, amelyek közül az Élsportolói ösztöndíj ünnepélyes átadását a napokban tartották az intézményben. A nyertesek között szerepelt a nemzetközi tanulmányok szakos, tatabányai Németh Dóra Kinga (erőemelés) és az élelmiszermérnök szakos, tatai Németh Ilka (súlyemelés) is.

A győriek ikonikus kézilabdázója inspirálta a díjazottakat

Az ünnepségen dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi-egyetem általános és oktatási elnökhelyettese gratulált a fiataloknak. Az ösztöndíjak átadójaként üdvözölte Görbicz Anitát, az ETO legendás kézilabdázóját, ötszörös BL-győztes irányítóját is, aki több mint 230-szor ölthette magára a címeres mezt.

Az élsport rengeteg lemondással és áldozattal jár, amit nem könnyű összehangolni a tanulmányokkal, ezért az ösztöndíjas hallgatókat nagy elismerés illeti

– fogalmazott Görbicz Anita, a Győri ETO KC elnöke.

Útravalóul azt kívánta az élsportoló hallgatóknak, hogy elszántsággal, kitartással végezzék feladataikat, és ne csak az eredményekre koncentráljanak, hanem éljék meg mindazt, amit a sport ad számukra.