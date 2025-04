Bajnoki döntőbe jutott az Esztergomi Apródok

Az Esztergomi Apródok és a Neumann Szekerce két héttel ezelőtt, az alapszakasz utolsó fordulójában találkozott legutóbb, ezúttal pedig a bajnokság elődöntőjében csaptak össze. Az alapszakaszban mindkét együttes legyőzte ellenfelét hazai pályán.

Az Esztergomi Apródok (piros-feketében) magabiztos győzelemmel jutott be a bajnokság döntőjébe

Fotó: Hauszknecht Dániel / Forrás: Esztergomi Vitézek RAFC

Az esztergomiak legnagyobb hiányzója a csapatkapitány Nagy Márk volt, aki a bajnokság legponterősebb játékosaként sérülés miatt nem léphetett pályára. A találkozót jobban kezdték a vendégek, de pontot nem sikerült szerezniük, a játékrész felénél pedig az Apródok is elkezdett éledezni. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen Volentér rövid időn belül kétszer is a célterületbe juttatta a labdát, megszerezve ezzel a vezetést a házigazdának. Az esztergomi gárda lendülete ezt követően is megmaradt, eredményes támadások mellett remekül védekezett Sőlősi Darius edző együttese és 29–0-s előnnyel vonulhatott a félidőre. A folytatásban sem változott a játék képe, többnyire az esztergomiak akarata érvényesült, a Szekerce csak tolongásakciók után tudott célokat szerezni. Ezzel a győzelemmel az esztergomiak bejutottak a május 17-i döntőbe, ahol a Budapesti Kosokkal találkoznak.

A Vitézek után az Esztergomi Apródok is megküzdhet a bajnoki címért

Az Apródok tehát a Vitézek élvonalbeli csapatához hasonlóan bajnoki döntőt játszhat, így az esztergomi klub nem áll messze tőle, hogy mindkét férficsapata bajnoki címet ünnepeljen a szezon végén. A lányok aranyérme ráadásul szinte már biztosra vehető...

Rögbi XV’s, NB II., férfi, elődöntő Esztergomi Apródok–Neumann Szekerce 55–19 (29–0) Esztergom, vezette: Teisenhoffer L. (Böröndi T., Lefebvre V.). Esztergomi Apródok: Molnár, Visi B. 5, Volentér 10, Marosy, Bereczki, Hullár, Meggyes 10, Visi P. 2, Szóda 5, Fehér, Órai, Sovány 18, Sitku, Pünkösti, Szatmári 5. Csere: Börzsei, Major. Edző: Sőlősi Darius.

A Vitéz Lányok 2036 projektcsapat ezúttal Babicébe utazott, ahol a Cseh 7’s topbajnokság hétvégi fordulójában vett részt. Az előselejtező mérkőzésen a Severni Morava csapatát 14–12-re, majd a kiemelt Tatra Smichov gárdáját 12–0-ra verte. Az egyetlen vereségét a Moravia ellen szenvedte el, amellyel szemben 26–12-re maradt alul. Utolsó összecsapásán a Peri együttesét győzte le 34–7-re. A VL36 a második helyen végzett a hétcsapatos tornán.