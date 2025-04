Hullámzó játékkal nyert a Dág Szegeden

A Buzás-legénység ebben az idényben eddig háromszor mérte össze tudását Tisza-parti riválisával és mindannyiszor győzött. A Dág KSE célja most sem lehetett más, bár ahogy a szakvezetőjük fogalmazott, sok múlik majd a pillanatnyi motiváción, koncentráción, és, hogy a játékosok – így a szezon vége felé – mennyire akarják még a sikert.

A Dág KSE (feketében) ha szoros meccsen is, de negyedszer is legyőzte a szezon során a Szegedet

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Az első szettben egyik csapat sem adta olcsón a bőrét. A menet derekáig fej-fej mellett haladt a két együttes, ekkor viszont a dágiak átvették a mérkőzés irányítást és végül magabiztosan húzták be az első játszmát. A második felvonásban szintén sokáig egymás „sarkát taposta” a két alakulat, a hajrá viszont most a szegedieknek jött ki jobban, pedig foggal-körömmel harcoltak a vendégek is.

A harmadik játszmát dominánsabban kezdte a Buzás-csapat, remélhetőleg azért, mert tanultak az előző játszmák tapasztalataiból. Ekkor úgy tűnt, ismét az „igazi” Dág van a pályán. A Buzás-tanítványok fegyelmezetten, koncentráltan röplabdáztak és folyamatosan növelték az előnyüket, ám talán túlságosan is megnyugodtak. Így ahelyett, hogy tízpontosra növelték volna az előnyüket, átengedték a kezdeményezést a házigazdáknak, ezzel is nehezítve a saját dolgukat. De nem annyira, hogy egy erős hajrával ne nyerjék meg ezt a szettet is.

A Dág KSE 104 percnyi játék után szerezte meg a győzelmet

A negyedik játszmát – enyhén szólva is - visszafogottan kezdte a vármegyebeli gárda. Erre pedig ráéreztek a Tisza-partiak és egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorták a vendégeket. A harmadik játszmában látott Dágra rá sem lehetett ismerni. A vendégekkel ekkor minden megtörtént, ami egy rossz napon megtörténhet. A rövidített, ötödik szett további izgalmakat ígért és hozott is. Végül a dágiak – egy 104 perces csatában – megnyerték a mérkőzést.

Buzás Miklós: – Az előző fordulókban többnyire jó játékkal győztünk. Most azt bizonyítottuk, hogy halványabb teljesítménnyel is képesek vagyunk nyerni. A két pont megszerzése volt a legfontosabb, amiért nagyot hajtottak a srácok.