Nagy iramban, igazi rangadóhangulatban kezdődött a találkozó, a hazaiak számára nem is rosszul. Aztán a tizedik perc táján kiegyenlítettebb lett a játék. Ám, miközben a házigazdák látványos gólokat lőttek, addig a Rába-partiak könnyű síppal kapták az ítéletek. Húsz-huszonöt perc alatt úgy kaptak öt büntetőt, hogy a tatabányaiaknak egyetlen hetest sem ítéltek, és kiállítást is csak a félidő hajrájában kaptak. Ez a meglehetősen egyoldalúnak tűnő bíráskodás azt eredményezte, hogy a győriek 2-3 góllal elhúztak, amit a MOL Tatabánya KC csak óriási erőfeszítések árán tudott a szünetig egalizálni.

Patrick Lemos (labdával) hét góllal járult hozzá a MOL Tatabánya KC győzelméhez

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Megnyomták a piros gombot a MOL Tatabánya KC játékosain

A fordulást követően is inkább a vendégeknek kedvezett egy-egy játékvezetői döntés. Ám a második játékrész derekán, mintha valaki megnyomott volna egy piros gombot a tatabányai játékosokon, elkezdtek szárnyalni a hazaiak. A véghajrában már az is felmerült, hogy a Kék Tigrisek akár tíz góllal nyerve kiütéses győzelmet aratnak. Ez végül elmaradt, de ezt a szépszámú hazai szurkoló egy cseppet sem bánta. A meccs lefújását követően ugyanis még hosszú percekig nem mozdult a publikum, hanem felállva éltette az Ugalde-legénységet, amely talán most nyújtotta a legjobb teljesítményét a szezon során.

A MOL Tatabánya KC győzelmével a harmadik helyre jött fel.