Ismét kiváló szereplésükről számoltak be nekünk a napokban a Tatabánya Küzdősport Egyesület harcosai. A versenyzők ugyanis november végén Mosonmagyaróváron, a III. NUTU FIGHT NIGHT gálán mutatták meg tudásukat, méghozzá nem is akárhogy: világbajnoki, és magyar bajnoki címeket is sikerült szerezniük a harcosoknak.

Képen a két abszolút győztes: Vörös Abigél Pro-Am magyar bajnok, Kinhefner Dávid pedig profi világbajnok lett

Fotó: Tatabánya Küzdősport Egyesület / Forrás: Beküldött

Elsőként a gála nyitómeccsén az ifjú, mindössze 8 éves Koncz Noel vívta meg élete első mérkőzését, amelyen parázs csata alakult ki, és jól teljesítettetek az apró 28 kilogrammos harcosok. A sorban utána az 50 kilogrammos súlycsoportban, a 13 éves László Noel következett egy hazai, mosonmagyaróvári harcos ellen. Noel végig uralta mind a három menetet, betartotta az edzői utasításokat és egyhangú pontozással behúzta a győzelmet hazai riválisa ellen.