Az uszodai sátortető miatt régen nem játszott már semmilyen meccset a tatabányai női együttes. Már az is öröm a csapat háza táján, hogy legalább időpontot nem kellett változtatnia a TWWP-nek. Ennek azonban folyamatosan megfizeti az árát Zantleitner Krisztina rendkívül fiatal Tatabányája.

A TWWP-nek ne mvolt esélye Egerben

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Nem véletlen, hogy ahogyan a töröknek sem sikerült bevennie Egert, úgy a vendégeknek sem. A meccs során egyértelműen meglátszott, hogy melyik az erősebb és nem utolsó sorban edzettebb együttes.

Zantleitner Krisztina: – Hogy nincs uszodánk, azt jelen pillanatban semmivel sem tudjuk kompenzálni, és ez még akkor is igaz, ha a meccs egyértelmű esélyese a hazai alakulat volt. Az Eger hozta is a papírformát.



Vízilabda, OB I., női, 4. forduló

Eger–Tatabánya Womens Water Polo 21-3 (5-1, 7-0, 4-2, 5-0)

Eger, Bitskey Aladár uszoda, 100 néző, vezette: Némethy R., Varga M.

Tatabánya: Sáros – Zantleitner H., Zink, Perjési, Orbán 1, Drávucz 1, Kovács J. Csere: Balázs (kapus), Bicskei 1, Cser, Godán, Rend, Zöld, Gürtler. Vezetőedző: Zantleitner Krisztina.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Kihasznált emberelőny: 6/3, illetve 9/2.

Kipontozódott: Perjési.

A KSI ellen javíthat a TWWP

5. forduló

KSI SE – Tatabánya Womens Water Polo

Budapest, Komjádi uszoda, szombat, 11.30, vezeti: Bors D., Rubos K.

A fővárosban sem lesz egyszerűbb dolga a tatabányaiaknak, mivel a Központi Sportiskolások jól erősítettek. Négy-öt olyan pólósuk is van, akik már világversenyen is megfordultak. Arról nem is szólva, hogy a házigazdáknak nincsenek uszodagondjaik, de egyébként is ők a találkozó esélyesei.