Mindkét csapat számára kulcsfontosságú volt ez a találkozó és ez rá is nyomta a bélyegét a játékra. Eleinte a házigazdák akarata érvényesült, mivel a TVSE meglehetősen görcsösen kezdte a mérkőzés. Ráadásul ezt még tetézte egy „kis” játékvezetői nyomás is. A vendégeknél sok volt az eladott labda és az egyéb technikai hibák, de a harmadik negyed derekára megnyugodtak a kedélyek. A vízművesek átvették a vezetés, igaz, 0,4 másodperccel a játékrész vége előtt büntetőből még egyenlíteni tudtak a fővárosiak. De aztán az utolsó felvonást már fejben és fizikailag is jobban bírta a Tatabánya és nagyon értékes három pontot szerzett, amivel megtartotta nyolcadik helyét a bajnokságban.

A TVSE szoros meccset nyert meg a fővárosban

Fotó: Flajsz Peter

Vízilabda, OB I. B, férfi, 8. forduló

ELTE-BEAC–Tatabányai Vízmű SE 10-11 (4-2, 2-4, 3-3, 1-2)

Budapest, Széchy-uszoda, 100 néző, vezette: Balogh Z., Sipos D.

Tatabánya: Szabó II. – Gombos, Kovács P., Várnagy M. 1, Fekete B. 1, Várnagy P. 3/1, Hargitai 3/1. Csere: Takács G. 2, Mercs, Galler, Komáromi, Vajda, Böszörményi 1. Edző: Kiss Szabolcs.

Kihasznált emberelőny: 13/5, illetve 5/2.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/2.

Kipontozódott: Várnagy M., Kovács P.

Kiállítva végleg, cserével: Galler.

Kiss Szabolcs: – A győzelmet nem kell megmagyarázni…