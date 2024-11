A házigazda TVSE egy októberben elmaradt mérkőzését pótolja, de nem lesz könnyű dolga. A fővárosi főiskolások pillanatnyi 11. helyezése a tabellán csalóka, ezt erősítette meg Kiss Szabolcs is, a hazaiak vezetőedzője. A vendég budapesti gárdát ugyanis valóban felnőtt, érett és rutinos pólósok alkotják, mindez a fiatal vízműves társaságról azonban egyelőre még nem mondható el. Mindenesetre a hetedik helyen állomásozó TVSE szeretné folytatni eddigi jó szereplését, azaz most is pontot, pontokat akar szerezni. Ehhez pedig komplett kerete lesz a tatabányai szakvezetőnek.

A TVSE (fehér sapkában) ismét győzelemre tör

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra