A területi III. osztály Déli csoportjában tovább folytatódik a bajnoki címért zajló versenyfutás a Bana és az Ete között. Előbbi kiütéses, 11 gólos győzelmet aratott a Réde ellen, Ress István triplázott, további három játékos pedig duplázott a listavezetőnél. A második helyezett Eténél Gyüszi Levente volt elemében, aki mesternégyest szerzett a Bokod ellen, amivel el is döntötte a mérkőzést. A vendégcsapat Bucsi Dávid duplájával már csak kozmetikázni tudott az eredményen. A Bana és az Ete továbbra is százszázalékos. A harmadik helyen álló Csém háromszor szerzett vezetést az alsóházban szereplő Dad ellen, a vendégcsapat azonban mindháromszor egyenlíteni tudott és meglepetésre döntetlent harcolt ki. A Kocs Bakonyszombathelyről hozta el a három pontot, a szombathelyiek immár hat mérkőzés óta nyeretlenek. A csoport góllövőlistájának élén továbbra is a császári Bauer Attila áll 13 találattal.

Nem bírt egymással a Szomód (zöld-fehérben) és a Dunaalmás a területi III. osztály Északi csoportjában

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Északon a forduló előtt még az első helyen álló Naszály meglepetésre kikapott Vértestolnán, így elbukta őszi elsőségét. A vezetést a Dunaalmás vette át, amely Szomódon játszott döntetlent. A D.M.A.C. nagy lehetőséget szalasztott el, hiszen kétgólos félidei előnyt adott le, így három helyett csak egy ponttal vezet a Naszály előtt. A forduló nyitómeccsén a továbbra is veretlen Süttő egy utolsó percben szerzett góllal tartott otthon egy pontot a harmadik helyezett Héreg ellen, így (időközben az Annavölgy ellen elmaradt meccs 3 pontját is megkapva) a harmadik helyre jött fel, vesztett pontok tekintetében pedig már a legjobban áll. Sőt, már a Héreg is három ponton belül van a listavezető hármashoz képest. A mérkőzés végére kilenc főre fogyatkozó TABAK vereséget szenvedett Pilismaróton. A hazaiaknál Varga Milán háromszor volt eredményes. A marótiak egyre jobb formában vannak, miután az első öt meccsüket egyaránt elveszítették, immár négy mérkőzés óta veretlenek. Az Oroszlány és az Annavölgy a találkozó végéig döntetlenre állt egymással, a vendég Annavölgy a hajrában azonban három gólt is szerzett, így végül (legalábbis ami az eredményt illeti) sima győzelmet aratott. A góllövőlista első helyén továbbra is a naszályi Lakatos Sándor vezeti 14 találattal.

Bakonyszombathely KSE–Kocs KSE 1–2 (1–2)

Bakonyszombathely, vezette: Berecz Levente.

Bakonyszombathely: Kovács Á. – Kovács L., Szimler, Takács, Marhaut, Németh, Nebehaj M., Szabó, Mészáros, Vida, Tóth S. Csapatvezető: Majoros Gergely.

Kocs: Schrail – Kovács J., Tóth T., Bottlik, Teberi, Csonka, Karsai, Bán, Kovács K., Barsi, Kovács I. Vezetőedző: Bódis Tamás.

Gólszerző: Tóth S. (42. – tizenegyesből), illetve Bottlik (8.), Kovács I. (16.).