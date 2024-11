A területi II. osztályban két rangadót is rendeznek. A veretlen listavezető Mocsa a remek formában lévő, zsinórban hat győzelemnél járó és a negyedik helyre felkapaszkodó Zsámbék II. vendége lesz (tegyük hozzá, az előző öt mérkőzését a Mocsa is megnyerte). A második helyen álló Környe és a harmadik Tardos-TAC összecsapása is igazi csemegének ígérkezik, a Környe négyes győzelmi szériában van, míg a Tardos-TAC az előző körben 16-ot rúgott a Tokodnak. Utóbbi ezúttal az előző három meccsét egyaránt elveszítő Gyermelyt látja vendégül. A kilenc meccse veretlen Ászár esélyesként fogadja a Bajt, a középcsapatok meccsén a Dunaszentmiklós a Tatabányai Vasast látja vendégül, míg a szomszédvári rangadón az Ács idegenben is esélyesebbnek tűnik a sereghajtó Nagyigmándnál, ahogy a Bakonysárkány is az utolsó előtti Csolnoknál. A Nagyigmánd hét, a Csolnok nyolc meccs óta nyeretlen.

A Tardos-TAC (zöldben) Környén játszik rangadót a területi II. osztályban

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Ászár KSE–Baj KSE

Csolnoki SZSE–Bakonysárkányi SE

Dunaszentmiklósi SE–Tatabányai Vasas

Ikoba Beton Zsámbék II.–Mocsa KSE

Környe SE–Tardosi FC-TAC

Nagyigmándi KSK–Ácsi Kinizsi SC

Tokod SE–Gyermely

A mérkőzések vasárnap, 13.30-kor kezdődnek.

Szabadnapos: Piliscsévi SE.