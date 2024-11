A területi II. osztályban első helyen álló Mocsa ha csak egy góllal is, de legyőzte a Dunaszentmiklóst, ezzel egyrészt ötösre növelte győzelmi szériáját, másrészt továbbra is veretlen a bajnokságban. A második helyezett Környe alaposan megizzadt Bakonysárkányon. A házigazda Nagy János góljával szerezte meg a vezetést az első félidő közepén, a vendégcsapat azonban az első játékrész hajrájában két perc alatt kétszer is eredményes volt, így a szünetre fordítani tudott. Nagy János a második félidő közepén büntetőből egyenlített, azonban a Környének erre is volt válasza, mégpedig a 95. (!) percben, amellyel ha nehezen is, de megnyerte a meccset és immár hat mérkőzés óta veretlen.

A Tardos-TAC (zöldben) óriási verést mért a Tokodra a területi II. osztályban

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

A harmadik helyen álló Tardos-TAC elképesztő, 14 gólos (!) győzelmet aratott a Tokod ellen. A házigazdánál a góllövőlista élén immár 16 találattal álló Kovács Henrik egy félidőnyi játék alatt négyszer volt eredményes (utolsó három gólját négy perc alatt szerezte), míg Suhai Viktor és Járóka Gábor István háromszor talált be. Utóbbi egy perccel pályára lépése után már eredményes volt.

Az Ászár és a Zsámbék II. is 3-0-s idegenbeli győzelemmel folytatta a bajnokságot az egymás után harmadszor veszítő Gyermely, valamint a Baj vendégeként, ráadásul mindketten a második félidőben szerezték góljaikat. A remek formában lévő zsámbékiak zsinórban hatodik győzelmüket aratták, míg az Ászár veretlenségi szériája immár kilenc mérkőzés óta tart.

A Piliscsév már a kilencedik percben emberhátrányba került a Csolnok ellen (hogy aztán később a csapatvezetőjét is elveszítse), de egy pontot így is otthon tudott tartani. A Tatabányai Vasas az első félidő derekán kétgólos előnyt szerzett a Nagyigmánddal szemben, de mégsem tudott nyerni, miután a vendégcsapat Németh Balázs duplájával egyenlített és ezzel esélytelenebb csapatként bravúros pontszerzést mutatott be. A két sereghajtó, a Nagyigmánd hat, a Csolnok pedig hét vereség után tudott ismét pontot szerezni.



Tardosi FC-TAC–Tokod SE 16–2 (8–2)

Tardos, vezette: Mann Ádám József (Kiss Csaba, Faragó György).

Tardos: Kaincz – Kovács H. (Szabó, 46.), Nagy B. G. (Szeidemann, 60.), Szileszki, Fekete, Csapucha (Járóka, 60.), Szöllősi, Suhai, Molnár, Schaffer (Nagy S., 60.), Gesztesi (Takács, 46.). Csapatvezető: Árendás József.

Tokod: Kovács D. – Mede, Varga G., Török, Kiss B., Orosz, Valek, Teperics K. Zs., Csáki, Teperics K., Robotka B. Edző: Gazda Gábor.

Gólszerző: Kovács H. (3. – tizenegyesből, 25., 27., 28.), Suhai (11. – tizenegyesből, 20., 31.), Schaffer (16., 53.), Nagy B. G. (55.), Fekete (57., 62.), Járóka (61., 70., 81.), Nagy S. (86.), illetve Robotka B. (12.), Orosz (32.).