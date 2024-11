A listavezető Mocsa a forduló egyik rangadóján a remek formában lévő, előző hat meccsét egyaránt megnyerő Zsámbék II. vendége volt. Az eddig mindössze két pontot veszítő, veretlen vendégcsapat ismét megmutatta, hogy ki a területi II. osztály jelenlegi legerősebb csapata és sima győzelemmel szakította meg a zsámbékiak győzelmi szériáját. Immár a Mocsa is egyhuzamban hat sikernél jár, ráadásul az előnye is hat pontra nőtt üldözőivel szemben (ráadásul egy meccsel kevesebbet játszva), miután a forduló másik slágermeccsén a Tardos-TAC simán nyert Környén. A tardosiak az első félidő közepén szerezték meg a vezetést, majd kihasználva, hogy a Környe nem sokkal a félidő előtt emberhátrányba került, a második játékrészben kiütötte ellenfelét. A két csapat ezzel helyet is cserélt a tabellán, immér a Tardos-TAC a második, a harmadik helyre visszacsúszó Környe pedig négy győzelem és hat veretlenül megvívott bajnoki után kapott ki először. A "surranópályán" a negyedik helyre jött fel az Ászár, amely ezúttal a Bajt verte meg simán. Az Ászár Szabó Áron Vince duplájával már öt perc (!) után két góllal vezetett és a félidőre el is döntötte a meccset. A Baj a második játékrészben szépített, de a vereséget már nem kerülhette el. Az Ászár immár 10 mérkőzés, az első forduló óta veretlen.

A Tardos-TAC (zöldben) meglepően simán nyert Környén a területi II. osztály hétvégi fordulójának rangadóján, ezzel megelőztve riválisát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Az egyetlen döntetlent Dunaszentmiklóson játszották a területi II. osztályban

A szomszédvári rangadón az Ács kiütéses győzelmet aratott Nagyigmándon. A vendégcsapat hamar megszerezte a vezetést, majd kihasználva, hogy a házigazda már az első félidő közepén emberhátrányba került, átgázolt ellenfelén. A Nagyigmánd már nyolc mérkőzés óta nyeretlen. A középcsapatok meccsén a Tatabányai Vasas már két góllal vezetett Dunaszentmiklóson, azonban a mérkőzés végére kettős emberhátrányba került, amit a házigazda kihasznált és a ráadásban döntetlenre mentette a mérkőzést. A nyolc mérkőzés óta nyeretlen Csolnok a hektikusan szereplő Bakonysárkányt fogadta. Az eddigi eredmények alapján a vendégcsapat számított esélyesebbnek, a Csolnok azonban a félidei döntetlent követően a második játékrészben három gólt is szerzett, ezzel sima győzelmet aratva megszakította hosszúra nyúlt negatív szériáját. Gyenge formában lévő csapatok találkoztak Tokodon: a házigazda az előző három meccsén mindössze egy pontot szerzett, míg a Gyermely egyet sem. A mérkőzés meglehetősen simán alakult, a Tokod a triplázó Kovács Balázs vezetésével kiütötte ellenfelét.