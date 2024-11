Labdarúgás, Területi I. 13. forduló

Sárisápi BSE–Vértesszőlősi SE 1–0 (1–0)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület, vezette: Szeibert Philip (Uracs Roland és Fabi András).

Sárisáp: Belányi - Cserven (Papp 74.), Hegedűs, Yousif, Janusz (Farkas 86.), Mészáros, Jurásek, Berkó, Sándor, Karcagi (Bartl 64.), Válent.

Vértesszőlős: Hermán - Ozoróczi, Galambos G., Horváth (Moustafa 53.), Batics, Khaldoune (Galambos P. 67.), Kocsis, Radics, Nagy, Antal, Gréczi.

Gólszerző: Hegedűs (31.).

Fenyvesi László, Sárisáp vezetőedző: – Az első félidőben a pálya talajához képest jól játszottunk, több helyzetünk is volt, de csak egy gólos előnyt sikerült szereznünk. A mérkőzés második felében egyre pontatlanabbak lettünk, a Vértesszőlős is felbátorodott, de összességében jól lemenedzseltük a találkozót és megérdemelten nyertünk.

Hagymási Bence, Vértesszőlős vezetőedző: – Az első félidőben bátortalanok voltunk egy nagyobb helyezkedése hibából kaptunk gólt. Az ellenfél jött, rohant, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a második játékrészben elég bátor játékot nyújtottunk, talán többször is passzoltunk, mint az ellenfelünk. Vállalható eredményt értünk el egy jó iramú mérkőzésen Sárisápon. Pihenünk és készülünk a Kecskéd ellen, reményeink szerint addigra már mindenki meggyógyul és harcra kész lesz.

Nyergesújfalu SE–Ikoba Beton Zsámbék 2–2 (1–0)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vezette: Szeibert Philip (Faragó György és Uracs Roland).

Nyergesújfalu: Borsiczki - Krammer (Farkas 67.), Bogárdi (Jakobi 81.), Cseh, Tóth (Petrovics 94.), Szőke (Szilágyi 77.), Mann, Balogh, Szoboszlai, Molnár, Manga.

Zsámbék: Lehel - Kerezsi (Yürekli 82.), Bíró R., Áprily, Orosházi, Barlangi, Biró Á. (Peinlich 78.), Magyar (Csóh 69.), Szűcs (Nyúl 65.), Czeglédi (Somogyi 74.), Veréb.

Gólszerzők: Mann (28.), Tóth (70.), illetve Bíró R. (83.), Veréb (92.).

Gálicz Ferenc, Nyergesújfalu vezetőedző: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. Mindkét csapat nagy energiával játszott, komoly mezőnymunkát végzett. Ebben a játékrészben mi voltunk veszélyesebbek támadásban, a vezetést is sikerült megszereznünk, és volt még egy óriási helyzetünk, amit sajnos kihagytunk. A második játékrészben a Zsámbék próbált még nagyobb nyomást helyezni ránk, amit jól álltunk, sőt sikerült még egy gólt szereznünk. Az utolsó negyed órára kezdett elfáradni a csapat. Kényszerűségből két játékost is cserélnem kellett, és egyre többször csúszott el a védekezés, és egy átlövésből szépített a Zsámbék csapata. A gól után a vendégek mindent egy lapra téve rohamoztak, és a hosszabbításban az egyenlítő találatot is megszerezték. Nagyon fájó így elveszíteni két pontot, de a csapatom előtt le a kalappal. Nagyon sokat tettek bele ebbe a mérkőzésbe, csak gratulálni tudok nekik. A Zsámbéknak is gratulálok, mert két gólos hátrányban sem adták fel, és ők is kiadtak magukból mindent, hogy összejöjjön az egyenlítés. A közönség örülhetett leginkább, mert egy jó iramú, igazi megyei rangadót láthattak.

Jók: az egész csapat.

Bodó László, Zsámbék vezetőedző: – Egy igazi hullámvasúton ültem a meccsen. Az első félidőben próbáltuk letámadni a hazaiakat, de nem éreztem a csapaton a tüzet. Csináltuk, mentünk előre, de nem volt átütőerő bennünk, és pont akkor kaptuk a gólt, amikor nem volt benne a játékban. A rutinos hazaiak kis híján kettőre növelték az előnyüket, de kapusunk meccsben tartott minket. A másodikban mindent egy lapra tettünk fel, ennek ellenére megkaptuk az újabb gólt. Ezek után is maradt tartása a csapatomnak, és a sírból hoztuk vissza a mérkőzést döntetlenre és szereztünk egy nagyon értékes pontot a bajnoki címvédő és kupagyőztes otthonában. Nyergesről pontot rabolni mindig óriási dolog.

DG Tát SE–Lábatlani ESE 1–3 (0–2)

Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vezette: Derecskei Bence (Kis Benedek és Kiss Csaba).

Tát: Iványi - Varga (Bokros 43.), Farkas, Éber, Dékány, Jámbor, Jónás (Kovács 46.), Tillmann, Iacobut, Böhm, Chrompota.

Lábatlan: Török - Chirita (Mann 72.), Király, Deme, Kovács (Kecskés 66.), Nagy, Galba (Nyergesi 90.), Váli, Fábián-Nagy, Kottra, Budaházi (Varga 46.).

Gólszerzők: Éber (65.), illetve Kottra (12.), Galba (22.), Nagy (53.).

Szabó Attila, Tát vezetőedző: – Kicsit hasonlított a Lábatlan elleni mérkőzés a múlt hetihez. Nézőpont kérdése, de adtunk egy félidőt az ellenfelünknek, és így már elég nehéz volt visszajönni. Viszont a tervezett pontmennyiséget összegyűjtöttük ebben a félévben, és nagyjából a táblázaton is reális helyet foglalunk el. Jól jön a pihenő, mert sajnos újabb sérülttel gyarapodtunk és persze megint egy kinevezett csatár az illető.

Gimesi Máté, Lábatlan vezetőedző: – Az őszi legjobb félidővel eldöntöttük a három pont sorsát, a második játékrész miatt azonban van némi hiányérzetem. Úgy érzem, hogy kijöttünk a negatív szériából és szeretnék egy szép szezont zárást vasárnap, amikor a Nyergesújfalut fogadjuk.

FC Esztergom–Tatai AC 0–9 (0–4)

Esztergom, FC Esztergom Sporttelep, vezette: Lovas Gábor (Mihályi Máté és Mihályi Gergő).

Esztergom: Mesterházi - Tömör, Várszegi B., Füzesi, Varga (Szén 46.), Czvik, Nagy, Kiss, Szutor (Sisa 58.), Körmöndi, Torma.

Tata: Szabó (Valakovics 46.) - Németh, Simonka (Máté-Kovács 46.), Korcsok, Zuggó, Mészáros, Víg, Hadobás (Marticsek 61.), Mártonfi (Tóth 61.), Hajas (Márton 46.), Hauzer.

Gólszerzők: Korcsok (25., 65.), Mártonfi (28.), Zuggó (36., 77.), Mészáros (38., 54.), Víg (76.), Németh (87.).

Kun Imre, Esztergom vezetőedző: – Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, keményen védekeztünk, a párharcokban végre felnőtt futballhoz méltóan álltunk bele. Sajnos nem tudtuk tartani ezt az agressziót és szépen lassan fölénk nőtt a Tata csapata, a második félidőben már csak az ellenfél akarata érvényesült. Jókor jön most a pihenő. Elfáradtunk, főleg mentálisan a sok pofontól amit kaptunk az elmúlt meccseken. Rengeteg dolgon változtatnunk kell, hogy tavasszal helyt tudjunk állni a bajnokságban.

Schőn László, Tata vezetőedző: – A csapat nagyon fegyelmezett volt, komolyan vette a mérkőzést. Egy nagyon rossz minőségű pályán a nagyszerű hozzáállásról tanúskodó csapat, fegyelmezett játékkal nagyarányú győzelmet aratott Esztergomban. A csapatban mindenki ismét odatette magát, úgyhogy ennek következménye volt ez a szép siker. Egy pontrúgás gól mellett nyolc további akciógólt rúgtunk.

Wati Kecskéd KSK–Vértessomló 2–3 (1–2)

Kecskéd, Wati-Kecskéd KSK, vezette: Urbanics Áron (Kun Péter Attila és Perge Viktor).

Kecskéd: Cseszneg - Neckernusz, Gacs (Babai 87.), Gyenes (Laczó 80.), Hatos, Schmidt L., Schmidt G. (Nagy 68.), Harsányi, Szabó (Lampert 68.), Klestenitz, Karvaj (Czingel 55.).

Vértessomló: Nagy - Tóth, Eigner (Kovács 46.), Koller, Murányi, Dobbelaere, Pető, Szepesi (Zettisch 89.), Szolga, Kovács S., Petőcz.

Gólszerzők: Harsányi (14.), Klestenitz (54.), illetve Pető (7., 64.), Kovács (45.).

Selymes Attila, Kecskéd vezetőedző: – Mentünk, küzdöttünk, hajtottunk. Sokat dolgoztunk az egy pontért, de sajnos csak ennyire volt elég ez a küzdelem.

Nagy Géza, Vértessomló vezetőedző: – Az első félidőben aránylag hamar sikerült megszereznünk a vezetést. Az első negyedóra végén viszont. A fiatal lelkes kecskét is a csapatnak sikerült egyenlítenie és a reálisan nézzük a mérkőzést. A játékrész hátralevő részében többnyire az ő akaratuk érvényesült. A félidő utolsó percében sikerült megszereznünk a vezetést. A második félidőben már többnyire az történt a pályán, amit mi szerettünk volna, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, az ötösön belül három-, míg a tizenhatoson belül pedig hat helyzetet hagytunk ki. Örülünk, hogy megszakadt egy hosszú nyeretlenségi sorozatunk a Kecskéd ellen. Gratulálunk a fiatal lelkes hazai csapatnak és sok sikert kívánunk nekik a jövőben.

Koppánymonostori SE–Almásfüzitői SC - elhalasztva

Szabadnapos: Bábolna.